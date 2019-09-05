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شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يستقبل سفير مصر لوداعه بعد انتهاء فترة عمله بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس، السفير المصرى ناصر حمدي، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة بحسب صحيفة الرياض السعودية.
حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.
يذكر أن السفير أحمد فاروق تم تعيينه نهاية أغسطس الماضى سفيرا لمصر فى المملكة العربية السعودية، خلفا للسفير ناصر حمدى.
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