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الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية خططت لهجمات على مواقع استراتيجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب اليوم الخميس عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من 5 متطرفين.

 

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية أن أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم اليوم تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، وينشطون ما بين مدينتي بركان والناظور.

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وخطط أفراد الخلية للالتحاق بمعسكرات داعش في منطقة الساحل جنوب الصحراء. كما خططت الخلية الداعشية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب.

 

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