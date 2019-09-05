شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية خططت لهجمات على مواقع استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب اليوم الخميس عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من 5 متطرفين.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية أن أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم اليوم تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، وينشطون ما بين مدينتي بركان والناظور.

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وخطط أفراد الخلية للالتحاق بمعسكرات داعش في منطقة الساحل جنوب الصحراء. كما خططت الخلية الداعشية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب.