الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية خططت لهجمات على مواقع استراتيجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب محاربة الإرهاب في المغرب اليوم الخميس عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من 5 متطرفين.
وأوضحت وزارة الداخلية المغربية أن أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم اليوم تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، وينشطون ما بين مدينتي بركان والناظور.
وخطط أفراد الخلية للالتحاق بمعسكرات داعش في منطقة الساحل جنوب الصحراء. كما خططت الخلية الداعشية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب.
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