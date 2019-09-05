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صحف السودان تترقب إعلان الحكومة الجديدة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الخميس، ترقب إعلان الحكومة الجديدة اليوم، بعد انتهاء المشاورات بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى "إعلان الحرية والتغيير" ومجلس السيادة، الذى كان أعلن أول من أمس أن الحكومة الجديدة ستُعلن تشكيلها فى غضون يومين، بحد أقصى.

ونقلت صحيفة "السودانى" عن المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكى قوله: إن الحكومة الجديدة ستعلن اليوم، وأشارت الصحيفة إلى اجتماع مرتقب اليوم بين المجلس وحمدوك كبعده، تُعلن تشكيلة الحكومة.

وقالت صحيفة "اليوم التالى" إن حمدوك و "الحرية والتغيير" توافقا على تشكيل الحكومة الجديدة، وأن إعلان التشكيل رسميا سيتم اليوم، فى وقت أكدت صحيفة "الانتباهة" أن حمدوك سيلتقى اليوم مجلس السيادة، بهدف التشاور النهائى حول القائمة، قبل إعلانها رسميا.

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ونقلت صحيفة "المجهر السياسى" عن مصدر فى قوى "الحرية والتغيير"، القول: إن اجتماعا عقد أمس استمر لساعات بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء وممثلين لـ "الحرية والتغيير"، تم خلاله التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى حرص حمدوك على إعلان الحكومة من أجل رفع تعليق عضوية السودان فى الاتحاد الأفريقى، وقبل المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "الصيحة" عن القيادى فى "الحرية والتغيير" محمد ضياء الدين قوله إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة اكتملت، وسيتم إعلان تشكيلها اليوم.

 

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