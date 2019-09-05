سفارتنا لدى #واشنطن تحذر من #إعصار_دوريان.. يقترب من هذه الولايات

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت سفارة المملكة في واشنطن، في بيانٍ أصدرته مساء أمس الأربعاء، المواطنين المتواجدين في عددٍ من الولايات الأمريكية، لأخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار إعصار دوريان.

وأهابت السفارة السعودية بالمواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا، أخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار الإعصار والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

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كما أكّدت أنها تتابع تطورات الإعصار، بالتنسيق مع القنصليات والملحقيات التابعة لها هناك، مشيرةً إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على الإخلاء حسبما تعلن السلطات الرسمية.

الجدير بالذكر أن الإعصار دوريان، يقترب حاليا من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة وخصوصا فلوريدا، بعدما خلف أضرارًا كبيرة في الباهاماس، إذ نشطت عمليات الإغاثة أمس الأربعاء، لإجلاء الجرحى والعثور على المفقودين في جزر الباهاماس التي ضربها الإعصار.

وسجل الإعصار، دمارًا كبيرًا في أرخبيل الكاريبي حيث قضى سبعة أشخاص بحسب حصيلة غير نهائية ولحقت أضرار جسيمة في منازل جراء قوة الرياح، ويتوقع أن يلامس فلوريدا خلال ساعات، قبل أن يضرب من الخميس حتى صباح الجمعة الساحل الأمريكي الجنوبي الشرقي، وولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية.