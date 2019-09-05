 شركة لينوفو تطرح جهازها اللوحي الجديد Tab M7

Advertisements Advertisements الخميس 5 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 طرحت شركة لينوفو جهازها اللوحي الجديد Tab M7 بـ 89 دولاراً أمريكياً.

ويشتمل الجهاز على شاشة IPS قياس 7 بوصة بدقة 1024×600 بيكسل، ويعتمد على معالج ميديا تيك MT8321، بينما يأتي الإصدار LTE مزودا بمعالج ميديا تيك MT8765B. Advertisements وبغض النظر عن نوع المعالج فإنه يمكن الاختيار بين ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 أو 2 غيغابايت. ونظراً للكفاءة المحدودة للتجهيزات التقنية في الجهاز اللوحي الجديد فإنه يعتمد على الإصدار GO من نظام تشغيل غوغل أندرويد 9.0 Pie، وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 8 أو 16 أو 32 غيغابايت، ويمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD. Advertisements Advertisements

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