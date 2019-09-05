محمد بن زايد: تجمعنا بالسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، أنَّ الإمارات والسعودية تجمعهما شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.
وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة، مساء اليوم الأربعاء: يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا. مشيرًا إلى أنَّ الهدف الذي يجمع الدولتين هو أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة.
وأضاف: «حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحًا نفيسة طاهرة، وخرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميمًا، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب».
وشدد ولي عهد أبوظبي على أن تضحيات الشهداء عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة.
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