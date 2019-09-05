تاريخ التصاق «الذهب» بالعبادات.. بين «فن التذهيب» الإسلامي وأقدم حضارات آسيا

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تحوّل أصاب مادة الذهب المعدنية، على مدار عصور وقرون مضت، من زينة للملوك إلى إكسسوار تلازم الزواج والحياة اليومية، بالقرن الـ21.

حتى إنه أصبح ضيفًا على قائمة الأمثال الشعبية العربية، وتلاحم الذهب مع المثل المصري: «إن كان الكلام من فضة، كان السكوت من ذهب»، في إشارة إلى قيمة الصمت، وتتبعها بمعنى مُشابه: «ليس كل ما يلمع ذهباً».

وبالغناء تجد فيروز أبدعت بصوتها الحاني، ذاكرة الذهب في «أعطني الناي»، حاملة إلينا وصف الشاعر اللبناني جبران خليل جبران، لعناقيد: «هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلّت كثريّات الذهب».

وتسلل المعدن دخولًا بين الحِكم العالمية، وظهر بمثل يوناني: «تمتحن النار الذهب، ويمتحن الذهب أخلاقنا». من هنا نستكمل باقي الحضارات، التي تعلّقت بالذهب، وساهمت في مكانته الراهنة.

العصر الإسلامي و«التذهيب»

يوضح موقع «artsy» العالمي، المختص بالقطع الأثرية المُكتشفة والفنية، اهتمام الإسلاميين بالكتابات المزخرفة بالذهب، لافتًا إلى استعماله بالخطوط الإسلامية، ما أظهر بمرور الوقت فن يحمل اسم «التذهيب»، وهو فن تزيين وزخرفة السطوح الصلبة، بمادة الذهب، وكانت عملية التذهيب تجرى على أوراق الكتب، بهدف التجميل والتزيين.

أطلق على فنان التذهيب «المذّهب»، أما تحضير وخلط الطلاء الذهبي، فكان يمر بمراحل، في مقدمتها خلط أوراق الذهب الرقيقة، بالماء والصمغ العربي، حتى يحل بشكله النهائي، قطع صغيرة من الذهب جاهزة للطلاء، وأخيرًا ستعمل الماء المجلتن لإلصاق القطع الذهبية.

وكان الفنانون يزخرفون المكان المُراد تزيينه، ثم تمرير أداة تسمى «مهرة»، من أجل توزيع الذهب وطلائه على الزخارف المنقوشة، وبذلك يتم منح النقوش بريقًا ولمعانًا إضافيًا، وترجع أولى نماذج فن التذهيب في الأناضول بداية من القرون الوسطى إلى القرن الرابع عشر، إذ غلب استخدامها مع الأشكال الهندسية، فهي تعكس الثراء الثقافي، ثم ازدهر «التذهيب» هناك بالقرن السابع عشر.

وكان فن التذهيب أرفع الفنون الكتابية بعد تجويد الخط، وظهرت براعة المذهبّين في زخرفة الصفحة الأولى والثانية من المصحف الشريف والأخيرتين باستعمال ماء الذهب. كذلك تزيين أغلفة القرآن الكريم أو بعض كتب التراث الإسلامي واللوحات الحافظة لآيات القرآن الكريم.

ولفت الموقع إلى أن ارتداء المشغولات الذهبية بالمجتمع الإسلامي، لم تكن من العادات المفضلة بكثافة للعامة، لكن الأثرياء ارتدوها للدلالة على القوة، ومن أبرز الملوك المسلمين الذين اهتموا بالذهب، حسب الموقع، الملك موسى كيتا الأول من مالي، وحكم 1312-1337 ميلاديًا، فهو من أكبر تجّار الذهب، ويلقب بـ«الأفريقي المسلم الأغنى في التاريخ».

ويذكر أن بأحد أيام حكم «كيتا»، سافر إلى مكة لقضاء فريضة الحج، حاملًا الذهب والهدايا لمواطني المدينة المنورة، وخلال رحلته توقفت القافلة بالقاهرة، زمن حكم المماليك، وأحسن المماليك استقباله أثناء إقامته في مصر، لذا وزع الملك كميات طائلة من الذهب على الفقراء، ما قاد إلى فائض بحجم الذهب، التي يمتلكها سكان القاهرة ذلك الوقت.

اليابان و«فن النجارة الذهبية»

المعبدالياباني هوريو جي شاهدًا على استعمال اليابانيون للذهب، ويرُجح بناؤه بالقرن الثالث عشر، كان داخله مُغطى بالذهب كليًا باستثناء الطابق الأرضي، لذا عُرف بـ«معبدالجناح الذهبي».

وظلت نسخة البناء الأصلية للمعبدحتى اندلاع حريق، في 670 ميلاديًا، لم يبق من آثارها سوى الأساسات، لذا أُعيد بناء المعبدمن جديد من الخشب، لضمان استدامة الأوراق الذهبية التي تغطي البناء الداخلي.

تفرّد اليابانيون بـ«فن النجارة الذهبية» وترتكز على إعادة الحياة إلى الأجسام المكسورة، وبدأت فكرتها في القرن الخامس عشر، حينما عمدوا إلى إصلاح كسور الفخار، ومنحه شكلًا جماليًا جديدًا يفوق حالته الأولى، باستعمالهم للذهب، ولا يزال الفن باقيًا كعلامة مميزة للحرفيين باليابان.

أقدم حضارات آسيا وحُب الذهب

ركزت الحضارة الهندية بجهودها على المشاركة في فنون صناعة التماثيل الذهبية، وأطلقت واحدًا من أكبر التماثيل العريقة والهائلة الحجم، لجوتاما بودا، والذي يحمل اسم «تمثال بوذا»، فذلك الرجل هو مؤسس البوذية.

ولم يقلل هؤلاء من كميّات الذهب بالتمثال بل صُنع من الذهب الخالص، ويزن التمثال حوالي خمسة أطنان. يستقر حاليًا في معبدبوذا الذهبي بتايلاند، ويُعتقد أن بناءه تم 1600-1750ميلاديًا.

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بين القرن الخامس والخامس عشر، اهتمت إندونيسيا ببناء المعابد، المخصصة للبوذية أو الهندوسية، ومن بينها معبدبرامبانان، وهو مجمع للمعابد الهندوسية، من القرن التاسع في مدينة يوجياكارتا، وهو عبارة عن ثلاثة معابد للإلهة الهندوسية الكبرى، شيفا وفيشنو وبراهما، ويشمل المعبدالتماثيل الذهبية.

بقلب مدينة بكين، وضعت الحضارة الصينية بصمتها الذهبية، بتأسيسها قصر يعج بالديكورات والرسومات المنحوتة على الجدران، من أوراق الذهب، ويحمل اسم «المدينة المُحرمة أو القصر الإمبراطوري»، والسبب يرجع إلى اهتمام الحكام الصينيين، من سلالاتي مينج وتشينج، الذين عاشوا بالقصر وبالذهب والفنون البرّاقة، للتعبير عن الثراء والقوة، كذلك استعملوا المادة الذهبية في الإكسسوارات شأن الحضارات السابقة.

القرن الـ18 والذهب بثوبه الجديد

انتقل الذهب بمرور الوقت من القطع الأثرية والملابس إلى العملات، بداية من أواخر القرن الثامن قبل الميلاد في آسيا الصغرى، ولم ينتظم شكلها في المراحل الأولى من صناعتها، مع ختمها من جانب فقط، وصنعت من سبائك الإلكتروم.

تنسب أول عملات ذهبية نقية ومختومة إلى كرويسوس، ملك ليديا تلك المملكة التي وقعت على ساحل آسيا الصغرى، وتم حفرها 561-566 قبل الميلاد. ونجحت المملكة في صقل الذهب لاستخدام العملات باستعمال الملح ودرجات الحرارة بين 600 و800 درجة مئوية.

على الجانب الثاني، استعملت الحضارة الميسينية واليونانية والرومانية للذهب وصنعت العملات، ومن أشهر هذه العملات الذهبية، هي عملة بيزنطية زمن الرومان، وتحديدًا الإمبراطور قسطنطين.

القرن الـ19-20 وتناول الذهب

بداية من القرن العشرين، تشبث صُناع الموضة بالذهب، واستعملوه في الفن والموضة وحتى الأطعمة والهندسة المعمارية، وتجددت علاقته بالملابس في العصور الحديثة ودخل بصناعة الساري الهندوسي.

وفي السنوات الأخيرة، أطلق مصممان للملابس، الأمريكي مايكل كورس، والإنجليزية ستيلا ماكارتني، التصاميم التي ترتكز على مادة الذهب، واشتهرت إحدى الشركات في سويسرا، بتصنيع أوراق السجائر، وتصل بوزنها 24 قيراطًا.

وحاولت التفرّد بصناعتها بتصنيع «مصاصات» ذهبية قابلة للتناول، والإكسسوارات المنزلية الدقيقة، ولرفع مستوى الشيكولاتة أعدوها ويحيطها الذهب القابل للأكل بشكلها الخارجي، من أجل منح البريق للحلوى، وهدفت الشركة لتصبح الشيكولاتة هدية للاحتفال بأعياد الميلاد.

وتدريجيًا أصبح الذهب مكافأة على الجدارة والنجاح، وصنعت الكؤوس للإتقان الرياضي من الذهب والميداليات، وتعد الميدالية الذهبية منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا الحالي للمركز الأول تليها الفضية ثم البرونزية. اختلف معنى الذهب من الثروة والسلطة للتقدير والإشادة بالتفوق.

وعاد الفن يحتوي مادته، فمن جديد يضعها الرسّام جوستاف كليمت بطلًا للوحته «امرأة من ذهب» و«القبلة»، يغمرهما اللون الذهبي والأوراق الذهبية، فالأولى هي امرأة ترتدي فستانها من الذهب شعرها أسود وبشرتها فاتحة.

تلك المرأة أديل بلوخ باور زوجة أحد الأثرياء وهو بلوخ باور، رجل الصناعة الراعي للفنون، والثانية امرأة ورجل يقبلها والأوراق الذهبية تحيطهما. وكان «كليمت» السبب في ارتباط دلالات الذهب مع الرومانسية والحب.

كما انتبه إلى قيمة الفن الذهبي، النحّات جيف كونز، بتقديم منحوتات هشّة، على رأسها تمثال للمغني الأمريكي مايكل جاكسون ويحمل حيوانه المفضل الشامبنزي «بابلز»، أي الفقاعات، محاولًا وضع اللمسات الذهبية على جلد مغني البوب وربطه مع الفن وتوالت مشاركات الفنانين الذهبية منذ تلك الانطلاقة.

لماذا حاز الذهب على الاهتمام؟

منحت الحضارات الذهب قيمة، لذلك تبدّلت مكانته وارتفع سعره عالميًا، وهو ما تلمسه عدة أجيال بين الماضي واللحظات الراهنة. ويرجع السبب وراء كل ذلك الاهتمام إلى سمات معدن الذهب، غير القابلة للتغيير، وهو ما أكسبته قيمة رمزية ونقدية، فيتميز بين المعادن بالمرونة ومقاومة التآكل.

وهو ما حفظ الآثار الذهبية منذ قرون إلى الآن، دون التعرض للانهيار أمام عوامل التغيير المناخي والتعرية، بل صمد أمام عنصر الزمن، وأصبح رمزًا للخلود، والجمال ومنزلة مُرتديه المادية.