محمد بن زايد: الإمارات تقف بقوة مع السعودية في خندق واحد

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-وام محمد بن زايد خلال افتتاحه حديقة الشهداء

وقال ولي عهد أبوظبي خلال افتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة في معسكر محوي، الأربعاء: "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

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وأضاف أن التضحيات التي قدمها شهداء الإمارات في سبيل الدفاع عن الحق والواجب، تعد مبعث فخر واعتزاز وأوسمة شرف وعز لأبناء الإمارات جميعا جيلا بعد جيل، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتابع الشيخ محمد بن زايد: "التحديات التي تواجه الدول مستمرة سواء تحديات صغيرة أو متوسطة أو صعبة. والدولة التي تريد أن تبني نفسها ويكون لها مسار مثل مسارات الدول المتقدمة عليها أن تتجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة".

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وأضاف: " مشاركتنا في التحالف العربي وتصدينا للتحديات جعل دولة الإمارات أقوى وإصرارها أكبر وإدراكها أوسع في مواجهة الصعاب".

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى حادث صافر في مأرب، قائلا: "دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة.

خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميما، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".