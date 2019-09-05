حكومة اليمن ترفض "حوار جدة": التعامل مع الإمارات تحت إشراف السعودية

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رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم، محاورة المجلس الانتقالى الجنوبى، لكنها أبدت فى المقابل رغبتها فى عقد حوار مع دولة الإمارات، الداعم الرئيسى للمجلس الجنوبى، بهدف حل الأزمة فى جنوب اليمن.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسرى، فى كلمة نُشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع «يوتيوب»، إنّه «لم ولن يتم الجلوس مع ما يسمى (المجلس الانتقالى) على طاولة حوار»، مضيفاً: «إذا كان لا بد من حوار فسيكون مع الأشقاء فى دولة الإمارات، وتحت إشراف الأشقاء فى المملكة السعودية».

المجلس الانتقالى الجنوبى: نتطلع للسلام مع الحكومة و"قرقاش" عبر "تويتر": متفائلون بنجاح الحوار

فى المقابل، أعرب المجلس الانتقالى الجنوبى اليمنى عن تطلعه إلى تحقيق السلام مع الحكومة المعترف بها دولياً، فى المفاوضات التى من المقرر أن تجرى برعاية سعودية فى «جدة»، وذكر عضو هيئة الرئاسة فى المجلس، عدنان الكاف، مساء أمس، أن حضور وفد من «الانتقالى الجنوبى» لمشاورات «جدة» تأكيد جِدّى على التزام المجلس بدعوة الحوار التى أطلقتها السعودية واحترامه لها.

ووصل وفد «الانتقالى»، برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدى، إلى «جدة» للمشاركة فى المشاورات التى تنظمها السعودية بهدف وضع حد للاقتتال الذى اندلع، الشهر الماضى، فى الجنوب اليمنى بين الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالى.

وقال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم، عبر «تويتر»، إن بلاده لديها تفاؤل بنجاح اجتماع جدة، مشدداً على وحدة الصف ضد الحوثيين ومضاعفة الجهد فى مواجهة الجماعة هى الأولوية. وفى سياق آخر، ذكرت مصادر يمنية، أمس، أن جماعة الحوثيين تمارس عقاباً جماعياً بحق سكان «حى منظر»، بمنعها تدفق مياه الشرب عبر خط التغذية الرئيسى للمياه من داخل محافظة «الحديدة».