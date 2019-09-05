شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية أعمالها، اليوم الخميس، فى مدينة (ينتشوان) عاصمة منطقة (نينجشيا) ذاتية الحكم لقومية "هوى" شمال غربى الصين، بمشاركة أكثر من 2900 شركة ومؤسسة من الصين والدول العربية.

ويهدف المعرض - الذى يستمر أربعة أيام ويحمل عنوان "فرص جديدة ومستقبل جديد" - إلى ترسيخ جذور الصداقة وتعميق التعاون والتنمية المشتركة بين الصين والدول العربية، حيث تنظمه بشكل مشترك وزارة التجارة الصينية ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية وحكومة منطقة نينغشيا.

وستشهد فترة إقامة المعرض عقد 8 معارض فرعية وفعاليات لتعزيز التجارة والاستثمار.. كما ستقام قمة الصناعة والتجارة بين الصين والدول العربية ومنتديات ومؤتمرات تتناول مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.

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ويعد معرض الصين والدول العربية منصة مهمة لتعزيز البناء المشترك للحزام والطريق بين الصين والدول الواقعة على طول طرق المبادرة سيما الدول العربية، فضلا عن دوره الإيجابى فى دفع التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الانفتاح لمنطقة نينغشيا.

واستضافت نينجشيا ثلاث دورات من المنتدى الاقتصادى والتجارى بين الصين والدول العربية، وثلاث دورات من معرض الصين والدول العربية منذ عام 2010، ما لعب دورا إيجابيا فى تعزيز التبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بين الصين والدول العربية.