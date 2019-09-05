الحريري يتعهد بإبقاء الليرة مربوطة بالدولار

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مصرف لبنان المركزي

وقال الحريري في تصريحات لشبكة (سي إن بى سي) في وقت متأخر الثلاثاء: "نعتقد أن إبقاء الليرة اللبنانية عند 1500 (مقابل الدولار) هو السبيل الوحيد الثابت للمضي قدما في هذه الإصلاحات".

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يشار إلى أن الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار منذ عام 1997.

وجاءت تصريحات الحريري بعد يوم من إعلان القادة اللبنانيين "حالة الطوارئ الاقتصادية" لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويمتلك لبنان واحدا من أعلى الديون العامة في العالم، حيث تبلغ 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفض النمو الاقتصادي ووصل عجز الموازنة إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

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