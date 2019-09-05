الحريري يتعهد بإبقاء الليرة مربوطة بالدولار

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وقال الحريري في تصريحات لشبكة (سي إن بى سي) في وقت متأخر الثلاثاء: "نعتقد أن إبقاء الليرة اللبنانية عند 1500 (مقابل الدولار) هو السبيل الوحيد الثابت للمضي قدما في هذه الإصلاحات".
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يشار إلى أن الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار منذ عام 1997.
وجاءت تصريحات الحريري بعد يوم من إعلان القادة اللبنانيين "حالة الطوارئ الاقتصادية" لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويمتلك لبنان واحدا من أعلى الديون العامة في العالم، حيث تبلغ 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفض النمو الاقتصادي ووصل عجز الموازنة إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
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قيادة الجيش اللبناني تحظر استعمال الطائرات المسيرة خلال إحياء ذكرى عاشوراء
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.