وزير خارجية إسرائيل تهدد بالهجوم على أهداف تخدم المدنيين داخل لبنان

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حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، «حزب الله» اللبناني، وهدده بمعاودة مهاجمة لبنان مجددا.
أجرى وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حوارا مع إذاعة الجيش الإسرائيلي «غالي تساهال»، مساء اليوم، الأربعاء، هدد فيه حزب الله بمعاودة مهاجمة لبنان مرة ثالثة.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن كاتس باعتباره أحد أعضاء المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) يهدد «حزب الله».
وقال يسرائيل كاتس: «إذا هاجم حزب الله إسرائيل من لبنان، سنهاجم أهدافا مزدوجة، أي شئ يمكن أن يخدم حزب الله والسكان المدنيين اللبنانيين».
شاهد أيضا : هل انتهى التصعيد بين حزب الله وإسرائيل؟
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شاهد: بتصميم يستوحي رمزية عربية قطر تكشف شعار كأس العالم لكرة القدم 2022
قبل أكثر من ثلاثة أعوام على انطلاقها، كشفت قطر مساء الثلاثاء النقاب عن شعار نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 التي ستستضيفها، بعرض في الدوحة وحول العالم لتصميم يستوحي رمزية عربية. وعُرض الشعار الأبيض اللون على خلفية عنابية، على معالم مختلفة في العاصمة القطرية ومدن عالمية عدة منها بغداد وبيروت وباريس ومدريد وبوينوس ايرس، في محطة إضافية ضمن مسار قطري بدأ عام 2010 (تاريخ منح البلاد الاستضافة)، على أن يتوج في شتاء العام 2022 بأول كأس عالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت الاحتفالية الأكبر في الدوحة، حيث عرض الشعار على معالم عدة حديثة وتاريخية في العاصمة، منها مبنى الأرشيف الوطني في منطقة مشيرب وسوق واقف وكتارا، في احتفاليات تابعها مئات من المواطنين والمقيمين، وشملت عروضا تقليدية شارك فيها فرسان على أحصنة. وقال السريلانكي محمد فايروس (30 عاما) الذي تابع عرض الشعار على واجهة الأرشيف الوطني "هذا شعار فريد بقطر"، مضيفا "هو مذهل"، قبل أن يتابع وأصدقاء له التقاط صور "سلفي" يظهر فيها الشعار. واستوحي الشعار باللون الأبيض من "الشال (الوشاح) الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء"، بحسب اللجنة العليا للمشاريع والارث التي تتولى التحضير للبطولة العالمية. ومن المقرر أن تقام البطولة في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، وذلك للمرة الأولى في فصل الشتاء نظرا لارتفاع درجات الحرارة في الدولة الخليجية خلال فصل الصيف، علما بأن الملاعب ستكون مزودة بأنظمة تبريد وتكييف للمدرجات والمستطيل الأخضر. ويستوحي تصميم الشعار وخلفيته العنابية (اللون الذي يرمز الى قطر)، والذي كتب تحته بالإنكليزية "فيفا كأس العالم قطر 2022"، من شكل الكأس الذهبية للمونديال، والرقم 8 الذي يرمز الى عدد الملاعب التي ستستضيف النهائيات المقامة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يوحي الشعار بـ "رمز اللانهاية" في إشارة الى "الارث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم فيفا (الاتحاد الدولي) 2022 في قطر والمنطقة"، بحسب اللجنة العليا. ويرمز الشعار في جزئه العلوي الى "طبيعة الحركة الرشيقة والمرنة التي يتميز بها الشال"، وعلى جزئه الأيسر كرة قدم محاطة بنقطتين كالنقاط "التي تستخدم في اللغة العربية فوق الحروف وتحتها، وترمز الى ثراء الخط العربي". كما يتضمن الشعار أنماط زخرفة "مثل تلك التي تطرز يدويا على الشال القطري، وتعد جزءا مهما من تراث البلاد"، وتعتبر "فنيا عربيا أصيلا تمتد جذوره في أعماق المخزون الثقافي في الوطن العربي"، بحسب اللجنة. وسعى المنظمون القطريون الى أن يعكس الشعار الرغبة التي يكررونها في أكثر من مرحلة، باستضافة بطولة جامعة للمشجعين من حول العالم. إقرأ أيضاً: تغريم لاعب كرة مضرب أمريكي لتصويبه "سلاحا" باتجاه الحكم مجموعات "متوازنة نسبياً" في قرعة دوري أبطال أوروبا فيدرر يطالب بتوزيع أفضل لجوائز التنس على اللاعبين الأقل تصنيفا وأوردت اللجنة العليا "يعكس تصميم الشعار البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم، ويتضمن في الآن ذاته عناصر مستوحاة من الثقافة القطرية والعربية التي تتناغم مع مكونات لعبة كرة القدم". كما نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشعار عبر موقعه الالكتروني، واختاره صورة لحسابته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتخوض قطر استعدادات على قدم وساق لانجاز التحضيرات لاستضافة المونديال، وهي دشنت حتى الآن ملعبين من الثمانية المضيفة، وهما ستاد خليفة الدولي الذي خضع لعملية تحديث وإعادة تأهيل، وستاد الجنوب في مدينة الوكرة، وهو أول ملعب ينشأ بالكامل من أجل المونديال. وسبق للجنة العليا الإشارة الى أنه من المتوقع تدشين ملعبين إضافيين قبل نهاية العام الحالي، هما البيت بمدينة الخور، والريان. وبحسب اللجنة، من المتوقع إنجاز الملاعب الثمانية بحلول عام 2021. وسيكون مونديال 2022 الأخير بمشاركة 32 منتخبا، قبل رفع العدد الى 48 بدءا من مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وطرح الفيفا في مراحل سابقة اعتماد الزيادة بدءا من مونديال قطر بدلا من الانتظار حتى 2026 بحسب ما كان مقررا سابقا، لكن هذا الاقتراح طوي في أيار/مايو الماضي، بسبب "الظروف الحالية". وتؤشر تلك الظروف الى عدم امكانية البحث حاليا في إقامة مباريات في دول مجاورة في حال زيادة عدد المنتخبات، نظرا للأزمة الدبلوماسية الخليجية منذ قرار الرياض وأبوظبي والمنامة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017. كما أشار الفيفا لدى تأكيد إقامة مونديال 2022 بمشاركة 32 منتخبا فقط، ضيق الوقت لدراسة الإمكانية اللوجستية لقطر لاستضافة بطولة بمفردها بـ48 منتخبا. وإضافة الى انشاءات الملاعب والمواقع المرتبطة بإقامة المونديال، شرعت قطر في ورشة كبرى على صعيد البنى التحتية تحضيرا للبطولة، شملت بناء شبكات طرق جديدة وتوسيع أخرى موجودة، إضافة الى إنشاء شبكة مترو أنفاق دشن خطها الأول في أيار/مايو الماضي. وتخوض قطر اختبار استضافة بطولة كبرى قبل المونديال، وذلك ببطولة العالم 2019 لألعاب القوى بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر. كما تستضيف كأس العالم للأندية في 2019 و2020.
Euronews (Ar)
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هزيمة مؤلمة لجونسون في البرلمان ورئيس الوزراء يشهر سلاح الانتخابات
يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة النكراء التي مني بها مساء الثلاثاء في مجلس العموم حيث وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر تفادياً لحصول بريكست من دون اتفاق. وفي ختام نقاش حام أجرى مجلس العموم تصويتاً حاسماً حقّق فيه النواب الرافضون لحصول بريكست بدون اتفاق فوزاً مدوّياً إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، مما سمح لهم بالتالي الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة. وباستحواذهم على الأجندة البرلمانية أصبح بإمكان النواب اعتباراً من صباح الأربعاء طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ بإرسال كتاب إلى بروكسل يطلب فيه إرجاء بريكست إلى 31 كانون الثاني/يناير 2020 إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظّم خروج المملكة من صفوفه. والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق. وسيتم طرد هؤلاء النواب الـ21 جميعاً من حزب المحافظين وفقاً لما توعّدهم بذلك جونسون. غير أنّ جونسون المصمّم على إنجاز بريكست باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل لم يترك شيئاً للصدفة، فهو أحال إلى مجلس العموم مذكرة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر. وفي حال نجح النواب الرافضون لبريكست بدون اتفاق في إلزام رئيس الوزراء الأربعاء بإرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل، عندها سيطرح جونسون المذكرة على التصويت، علماً بأنّ إقرار هذه المذكرة يتطلب أغلبية ثلثي النواب. وقال جونسون عقب هزيمته في التصويت مساء الأربعاء "لا أريد إجراء انتخابات، ولكن إذا صوّت النواب غداً لإيقاف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر عديم الفائدة لبريكست، والذي قد يستمر لسنوات، فإن (الانتخابات) ستكون في هذه الحالة الطريقة الوحيدة لحل" الوضع. وكان جونسون خسر في الصباح أغلبيته المطلقة في مجلس العموم بعد انشقاق نائب محافظ عنه والتحاقه بصفوف الحزب الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا. وقبيل التصويت ندد جونسون بمحاولات عدد من النواب عرقلة استراتيجيته الخاصة ببريكست، واصفا هذه المحاولات ب"الاستسلام"، ومعتبرا أن من شأنها إضعاف موقفه خلال التفاوض على اتفاق انسحاب جديد مع الاتحاد الأوروبي. وقال إن خطوة نواب المعارضة وأعضاء في حزبه المحافظ سعيا لإرجاء بريكست إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر في حال عدم موافقته على شروط الخروج مع بروكسل، بمثابة "رفع الراية البيضاء". واضاف "لقد وعدنا الناس بأننا سنطبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعدنا باحترام نتيجة الاستفتاء وعلينا أن نفعل ذلك الآن. هذا يكفي". وتابع جونسون وسط صخب شديد ان "الكل في هذه الحكومة يريد اتفاقًا، لكن مجلس العموم هو الذي رفض اتفاق الخروج ثلاث مرات (وقّعته رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي مع بروكسل) وهو بكل بساطة لا يمكن احياؤه". وفي مشهد تحد، انتقل النائب المحافظ فيليب لي من مقعده في مجلس العموم، فيما كان جونسون يلقي خطابه، إلى صفوف حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لأوروبا. وبالتالي، لم يعد رئيس الوزراء يحظى بالغالبية في المجلس الذي يضم 650 مقعدا، لكن ذلك لا يعني سقوط الحكومة تلقائيا. ولا يحصل ذلك إلا إذا خسرت الحكومة الثقة في مذكرة تصويت رسمية. إقرأ أيضاً: ارتفاع الهجمات ضد المسلمين في بريطانيا بنسبة 375% بسبب تعليقات جونسون بشأن النقاب شاهد: ديلين.. وافد جديد إلى مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني جونسون أوقفوا جونسون أوقفوا الانقلاب.. رسالة المتظاهرين المحتجين على قرار تعليق البرلمان وفي يوم مفعم بالتطورات، استمعت محكمة في ادنبره لطعن قانوني بقرار جونسون تعليق أعمال البرلمان الأسبوع المقبل لأكثر من شهر، وهو ما قال المنتقدون إنه مسعى لإسكات النواب. ومساء الثلاثاء أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد أنّ وزارته ستضيف ملياري جنيه استرليني للفترة 2020-2021 وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتّحاد الأوروبي. والإعلان الذي سيصدر الأربعاء مع تقديم الميزانية، يرفع إلى أكثر من 8,3 مليارات جنيه الكلفة الاجمالية للميزانية التي خصّصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء حزيران/يونيو 2016. والمبلغ الإضافي سيخصص أساسا للشرطة والحدود والموانئ. وتولّى جونسون رئاسة الحكومة قبل أقل من ستة أسابيع، وذلك بعد أن أجبرت تيريزا ماي على الاستقالة لإخفاقها في تمرير اتفاق بريكست في البرلمان. ومنذ البدء، واجه جونسون معارضة من نواب حزبه القلقين من أن تهديده بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مع بروكسل، يجازف باضرار اقتصادية. ووزير المالية السابق فيليب هاموند، بين الذين انضموا لحزب العمال لتقديم نص قانون لإرغام جونسون على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست. وسيسعى النوب أولا لطرح نص مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان للنقاش وطلب إجراء تصويت مساء الثلاثاء. وفي حال تمكنوا من ذلك، سيعرضون مشروع القانون الأربعاء ويسعون للمصادقة عليه في البرلمان قبل أن يعلق أعماله الأسبوع المقبل. ورفض جونسون اتفاق الانسحاب المطروح لكنه يصر على أنه يريد التوصل لاتفاق مع بروكسل لإنهاء عضوية عمرها 46 عاما لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ورفض قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول الاتفاق الحالي، لكن جونسون يصر أنه تم إحراز تقدم، ويقول إنه فقط مع تهديد ذي مصداقية بالانسحاب يمكنه ضمان اتفاق جديد. غير أن المنتقدين يقولون إنه ليست هناك مفاوضات رسمية مع بروكسل. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنه لا توجد بعد "مقترحات ملموسة" من لندن تتعلق بكيفية تغيير الاتفاق القائم. وكشف جونسون أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار للمرة الاولى في دبلن الأسبوع المقبل لمناقشة بريكست. وتلقى جونسون دعما في استطلاعات الرأي بعد قراره تعليق أعمال البرلمان على خلفية بريكست. ويمكن أن يحصل جونسون في انتخابات مبكرة على غالبية، علما بأن ذلك سينطوي على مجازفة كبيرة، نظرا لتشرذم المشهد السياسي بسبب استفتاء 2016.
Euronews (Ar)
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شاهد: "رتل التحرير" يدخل بروكسل احتفالاً بالذكرى الـ75 لتحريرها من النازية
تشهد العاصمة البلجيكية ، بروكسل، احتفالات بمناسبة عيد التحرير الخامس والسبعين، من القوات النازية، اليوم، الثلاثاء، على أن تستمر ثلاثة أيام. وجابت دبابات شيرمان الأميركية، وآليات عسكرية عتيقة بلغ عددها 75، شوارع المدينة في إعادة تمثيل ليوم دخول قوات الحلفاء إليها. وكان البريطانيون أوّل من دخل إلى العاصمة البلجيكية، ولذا لم يكن من المستغرب إلقاء رئيس بلدية المدينة خطابه بلغات ثلاث، منها اثنتان رسميتان (الفرنسية والهولندية)، إضافة إلى الإنجليزية. ومرّ الرتل العسكري في الساحة أمام القصر الملكي حيث وضع سابقاً نصب حجري لذكرى سكان المدينة الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية. ولوح أطفال بعلمي بريطانيا والولايات المتحدة. ومر الرتل في حديقة "سانكانتنير" بالقرب من المؤسسات الأوروبية. وانطلق الرتل منذ يوم الأحد الفائت، قادماً من مونس في والونيا، قادماً في الطريق نفسها التي سلكها في العام 1944، على أن يتابع جولته لتشمل كل الأراضي البلجيكية. أخبار أخرى عن الحرب العالمية الثانية: "نطلب الصفح ولن ننسى" رسالة الرئيس الألماني لبولندا في ذكرى اندلاع الحرب العالمية 2 شاهد: جندي من الحرب العالمية الثانية يحتفل بميلاده الـ96 بالغطس إلى عمق 42 مترا!
Euronews (Ar)
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هل انتهى التصعيد بين حزب الله وإسرائيل؟
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كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إسرائيل تهدد بالهجوم على أهداف تخدم المدنيين داخل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.