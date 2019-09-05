شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ارتفاع درجات الحرارة فى البحرين والإمارات وأمطار بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم،الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة فى الامارات والبحرين والكويت، وهطول أمطار على أجزاء بالسعودية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الخميس، سيكون حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ثم يتحول الى حسن خلال الليل.

وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.

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وتشهد درجة الحرارة العظمى 44 م والصغرى 30 م.

الإمارات

سجلت درجة الحرارة العظمى فى أبو ظبى اليوم الخميس، 38 درجة مئوية، والطقس مشمس أغلب الوقت

الكويت

سجلت درجة الحرارة العظمى فى الكويت اليوم الخميس، 36 درجة مئوية، والطقس مشمس أغلب الوقت