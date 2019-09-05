شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا فى السودان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير روسيا لدى السودان فلاديمير تشيلتوف، ترحيب بلاده بكل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني، وحرصها على تطوير العلاقات القوية التي تربط البلدين.
والتقى السفير الروسي أمس الأربعاء، مع عمر دهب فضل وكيل وزارة الخارجية المكلف في السودان.
وقال السفير بابكر الصديق محمد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن اللقاء بحث مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات الجارية لانعقاد القمة الروسية - الإفريقية نهاية الشهر القادم في روسيا، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الدعم على المستوين الدولي والإقليمي.
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