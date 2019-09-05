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شركة أبل تطرح أرخص هاتف آيفون في العالم

الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تعتزم شركة أبل Apple إطلاق جهاز آيفون جديد منخفض التكلفة، في محاولة لاستعادة حصتها في سوق الهواتف الذكية، وفق ما ذكره موقع بيزنس إنسايدر.



وذكر المصدر أن الهاتف الجديد مخطط لإطلاقه في مارس/آذار العام المقبل، وينظر إليه كإصدار جديد ومطور من هاتف آيفون SE الذي أطلق في 2016 والذي بدأ بسعر 399 دولارا أمريكيا.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز سيكون مشابها لحجم هاتف آيفون 8، الذي كان يضم شاشة بحجم 4.7 إنش.

ولم يتم تحديد اسم أو سعر للهاتف، حيث تبدأ أحدث هواتف آيفون XR وآيفون XS بسعر 750 دولارا و1000 دولار، لكن من المتوقع أن يتوفر بسعر أقل من ذلك.

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وذكر "بيزنس إنسايدر" أن الهاتف الجديد سوف يحتوي على معظم مكونات هواتف آيفون الرائدة، لكنه لن يأتي بشاشة من نوع OLED، إذ يتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD.

يأتي هذا الخبر بعد تراجع مبيعات هواتف آيفون في الشهور الماضية، حيث كشفت النتائج المالية للشركات الكبرى أن شركة أبل أصبحت رابع أكبر منتج للهواتف الذكية خلف شركات سامسونج وهواوي وأوبو بعد أن تصدرت الجدول لأعوام عديدة.

وذكر المحلل التقني جيف بو أنه في حال كشفت أبل هذا الهاتف بسعر مغرٍ فمن المتوقع أن يساعد الشركة الأمريكية في ضخ إيرادات كبيرة والرجوع إلى صدارة الجدول.

وقال بو: "يمكن أن يكون هذا الهاتف كقوة دفع لمبيعات أبل في النصف الأول من العام المقبل، إذا لم تكن مبيعات هواتف آيفون الجديدة جيدة في الأشهر المقبلة".

من المقرر أن تعلن شركة أبل عن هواتف آيفون جديدة في حدثها السنوي بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول الجاري، إضافة إلى إصدار جديد من نظام الشغيل iOS.