شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قضائى أردنى يطلع على التجربة العمانية في المجال القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد قضائي أردني، بزيارة سلطنة عُمان، للتعرف والاطلاع على التجربة العُمانية في مجال لجان التوفيق والمصالحة والدور الذي تلعبه هذه اللجان في دعم مسيرة القضاء في السلطنة وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة.

وقد التقى الوفد الأردني بوكيل وزارة العدل العُمانية، عيسى بن حمد العزري، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين في مجال القضاء.

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كما زار الوفد، الادعاء العام، والتقى بمساعد المدعي العام محمد بن سعيد اليحيائي، وتم خلال اللقاء التعريف بمسيرة الادعاء العام، وآليات العمل فيه ومراحل تطوره وسبل التنسيق القائمة فيما بينه وبين جهات التقاضي الأخرى في السلطنة، كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون بين البلدين، بما يخدم مسيرة العمل القضائي في البلدين، والدفع بها قدما نحو التطور والتحديث المنشود وتوظيف التقنية، وتعزيز الكفاءات، وتقريب جهات التقاضي من المتقاضين.

بعدها قام الوفد الأردني بزيارة محكمة القضاء الإداري، حيث التقى بفضيلة ماجد بن عبدالله العلوي، رئيس محكمة القضاء الإداري، واطلع على تجربة السلطنة في القضاء الاداري والاختصاصات التي تحدد عمل محكمة القضاء الاداري، والدور الذي تقوم به واجراءات التقاضي امامها، بالإضافة الى بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال القضاء الإداري، والتطرق إلى التطور الذي تشهده مسيرة القضاء في السلطنة بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص.