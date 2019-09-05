الكشف عن أفضل الصور المرشحة لتقويم 2020

نشر برنامج تليفزيوني الصور الفائزة لطرحها كتقويم جديد لعام 2020 والمستمدة من صور الحياة البرية، ويتم إرفاق كل صورة بالشهر الذي تعبر عنه، وعادة ما يبرع المصورون في التقاط الصور من أجل التقويم كل عام.



وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختيرت الصور من بين 42 ألف صورة صورة قدمت من المشاركين لمسابقة Countryfile واختيرت الصور من قبل لجنة مكونة من جون كرافن وسيريس ماثيوز وسيمون كينغ وسيتم التصويت الأخير للفائز من قبل مشاهدي بي بي سي.

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