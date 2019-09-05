"اللون الأصفر" يساعد على التركيز ويخليك متفائل

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اللون الأصفر يساعدعلى التركيز ويخليك متفائل

الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

يفضل البعض اختيار ألوان معينة، سواء فى الملابس أو قطع الأثاث، أو عند اختيار الإكسسوارات، وذلك لأسباب مختلفة قد تكون لتناسق اللون مع ألوان أخرى، أو لملائمته مع المناسبة، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن الألوان لها دلائل مختلفة، ولهذا نتعرف فى التقرير على معنى اللون الأصفر، وفقاً لما ذكره موقع " empower-yourself-with-color-psychology".



معاني اللون الأصفر المختلفة:

-يشير علم نفس اللون إلى أن اللون الأصفر، يثير الشعور بالانتعاش والبهجة فى النفوس، والتفاؤل .

- ويساعد اللون الأصفر على الإبداع والإبتكار، وإيجاد طرق جديدة للمشاكل المختلفة سواء فى الحياة المهنية أو الإجتماعية .

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- يزيد اللون الأصفر الشعور بالحماس والثقة بالنفس والتفاؤل بما هو قادم، والتحدى والإصرار فى التغلب على المشاكل.

- يساعد اللون الأصفر فى التركيز والدراسة وتذكر المعلومات خاصة فى وقت الإمتحانات .

- يرتبط الأصفر بالشعور بالأنا وقيمة الذات، ومانشعر به تجاه أنفسنا وكيف ينظر إلينا الآخرون.

- يعبر اللون الأصفر مع اللون الأخضر أو البرتقالي الناعم، يساعد فى تحقيق التوازن واستعادة طاقتك.