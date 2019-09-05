شكرا لقرائتكم السعودية توزع 900 سلة غذائية في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 4 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 4 سبتمبر 2019 / 19:55

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلثاء)، 900 سلة غذائية في عدة قرى بمديريتي ميدي وحيران في محافظة حجة اليمنية، استفاد منها 4.200 فرد.



وشمل التوزيع قرى بني حصن، والسادة الشمالية، والخوارية، وبني فاضل، وبني المخاوي، والدنانة، والخوارية، وبني الزين الوسط، وبني الزين، والجراحي، والملاصية، والجحافية، والشقفة، والشرافية، والعوامة، والطلامسة.