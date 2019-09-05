شكرا لقرائتكم السعودية توزع 900 سلة غذائية في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 4 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 4 سبتمبر 2019 / 19:55
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلثاء)، 900 سلة غذائية في عدة قرى بمديريتي ميدي وحيران في محافظة حجة اليمنية، استفاد منها 4.200 فرد.
وشمل التوزيع قرى بني حصن، والسادة الشمالية، والخوارية، وبني فاضل، وبني المخاوي، والدنانة، والخوارية، وبني الزين الوسط، وبني الزين، والجراحي، والملاصية، والجحافية، والشقفة، والشرافية، والعوامة، والطلامسة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية توزع 900 سلة غذائية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.