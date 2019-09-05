سقوط صاروخ باليستي في صعدة بعد إطلاقه من قبل المليشيا الحوثية

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محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 4 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 4 سبتمبر 2019 / 17:25

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، صاروخًا بالستياً من مديرية سحار في محافظة صعدة باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.



وأوضح المالكي في بيان صحافي، استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني. وأوضح المالكي في بيان صحافي، استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .



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