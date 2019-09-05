محمد الملا: «الإخوان» و«حزب الله» خطر على المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية محاضرته رقم (691) بعنوان «صناعة الإرهاب وخطورة الإخوان المسلمين وحزب الله على المنطقة»، ألقاها الإعلامي والكاتب الكويتي المهندس محمد الملا، مساء أمس، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي.

وقد استهل محمد الملا محاضرته بتقديم الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مشيداً بالدور الفاعل لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في خدمة المجتمع، مثمّناً الدور التنويري الذي يضطلع به المركز في مجال البحث العلمي، وتوعية الرأي العام المحلي والدولي.

وفي بداية محاضرته، تناول الكاتب تعريف الإرهاب، وقال: إنه «عمل إجرامي يستهدف إرضاخ الدول أو المجتمعات لفكرةٍ ما؛ عن طريق استخدام القوة لتنفيذ أجندة، وزراعة الخوف، وزعزعة المجتمعات»، معتبراً أن التطرف الديني هو أحد المنابع الرئيسية للإرهاب، كما تطرق إلى أسباب استخدامه وسيلة، ومن بينها: أطماع الدول الراعية للإرهاب في خيرات الدول المستهدَفة. كما شدد على أن تنظيمات مثل «الإخوان» و«حزب الله» تمثل خطراً حقيقياً على المنطقة.

بعد ذلك، قدم الملا تصوراً لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة، وطرح خطوات لعلاجها، من بينها: تجفيف منابع الإرهاب إعلامياً وسياسياً ومحاكمة الإرهابيين، وتجريم الجماعات الإرهابية التي تحمِل الفكر المتطرف في المجتمعات، وحجب قنوات الإرهاب الإعلامية عن نشر فكر التطرف ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى الفتنة والقتل.

وتناول الإعلامي محمد الملا بشيء من التفصيل تاريخ جماعة الإخوان المسلمين ونشأتها. وقال: إنها قامت على فكرة استغلال الدين لتحقيق أهدافها للوصول إلى السلطة، واستمرت مسيرتها أكثر من 9 عقود من عام 1928 إلى يومنا هذا، وادعت أنها تمثّل الإسلام الوسطي المعتدل؛ مؤكداً أن لها هيكلاً تنظيمياً سرياً داخل كل دولة تتبع ما يسمى تنظيم الإخوان الدولي؛ وأنها تنتشر في معظم الدول العربية، حيث تتواجد في أكثر من 72 دولة في العالم.

وأضاف أن الجماعة تسيطر على معظم المساجد في أوروبا والأمريكيتين والدول العربية؛ معتبراً الجماعة البذرة الرئيسية لنشأة الجماعات المتطرفة؛ وخاصة «داعش» و«النصرة» و«القاعدة»؛ مؤكداً أن الجماعة تعاونت وأسهمت في تأسيس نظام الخميني في إيران عام 1979.

أما عن علاقة الإخوان بأمريكا، فقد قال المحاضر: إنها بدأت عام 1953 وكانت هناك اجتماعات سرية بين الإخوان في مصر بحضور بعض الأمريكيين اليهود، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عزز مكانة الإخوان المسلمين وجمعياتهم في أمريكا.

وفي الختام، تحدث المحاضر عن الأحزاب والتنظيمات المتطرفة الأخرى في المنطقة؛ ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله الحجاز الذي ينفذ أعمالاً إرهابية بدعم من الحرس الثوري، وحزب الله اللبناني الذي تموله إيران، ويعد أحد أذرعها الخطرة في المنطقة، إضافة إلى الحشد الشعبي في العراق وميليشيات الحوثي في اليمن.