جونسون يطالب بانتخابات مبكرة والبرلمان يرفض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأربعاء، إلى هزيمة مذلة للمرة الثانية في معركة «بريكست»، بعدما خذله البرلمان مجددا وصوت على قانون يمنعه من «الخروج الفوضوي» من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما انتزع النواب منه السيطرة على أعمال البرلمان، إثر انشقاق21 نائباً محافظاً عن جونسون الذي طالب بدوره بإجراء انتخابات مبكرة، منتصف الشهر المقبل، حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج.

وبعد انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون، بعد ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، صوّت النواب بواقع 327 صوتاً مقابل 299 لمشروع قانون يُجبر الحكومة على طلب تأخير موعد «بريكست» ثلاثة أشهر بدلاً من الخروج دون اتفاق في 31 من أكتوبر/‏‏تشرين الأول المقبل.

وجاءت هزيمة جونسون، إثر انشقاق 21 نائباً محافظاً، وتصويتهم إلى جانب المعارضة. ومن أبرزهم نيكولاس سومس، حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل، وفيليب هاموند وزير المالية السابق، وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت، لكن من ناحية أخرى، حقق جونسون نصراً بعدما بتّت أعلى هيئة قضائية مختصة في اسكتلندا، أمس، لصالح قراره بتعليق أعمال البرلمان الذي يحاول عرقلة «بريكست».

ووصف جونسون الخطوة التشريعية في مجلس العموم بأنها محاولة «استسلام» للاتحاد الأوروبي، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/‏‏تشرين الأول في خطوة قد تحله من أي قيد إذا فاز بالأغلبية. وطرح جونسون للتصويت مذكرة لإعلان الانتخابات المبكرة،ولكن البرلمان رفض المذكرة . وتخشى المعارضة من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد تاريخ «بريكست»، ما قد يجبر البلاد على الخروج الفوضوي.

وقال جون ماكدونيل الرجل الثاني في حزب العمال، إن التشريع الذي يمنع الخروج دون اتفاق، ينبغي أن يحصل على موافقة الملكة إليزابيث ويصبح قانوناً، قبل أن يوافق الحزب على إجراء انتخابات.

وتعهد جونسون بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في موعده المقرر، سواء توصل إلى اتفاق خروج جديد مع بروكسل، أو لا. وخصص وزير المالية ساجد جاويد، ملياري جنيه استرليني إضافيين لعامي 2020-2021 من أجل استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت المفوضية الأوروبية في بيان نشر، أمس، أن مخاطر مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، تزايدت، محذرة من أنها لا ترى بديلاً عن الاتفاق الحالي. ويتسبب الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، بخسارة البريطانيين 14,6 مليار يورو، هي عائدات صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة.

وقال حاكم «بنك إنجلترا» مارك كارني، إن تأثير «الخروج الفوضوي» سيكون «أقل خطورة» مما كان متوقعاً العام الماضي.

(وكالات)