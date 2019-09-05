واي فاي مجاناً بمركبات أجرة دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها بدأت تنفيذ مبادرة تك تاكسي «TECH TAXI» المعنية بالتحول الإلكتروني في خدمات مركبات الأجرة في دبي، والتي تتضمن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي «واي فاي» مجاناً، إلى جانب خدمات رقمية لركاب سيارات الأجرة، والتي تندرج ضمن خطط التطوير الرقمي لقطاع النقل، لتفعيل توجهات المدينة الذكية، والتي تمثل أحدها في الحجز الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة مؤخراً مع شركة كريم «هلا».

وقال خالد العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات: إن المبادرة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة للتحول الإلكتروني الذكي في قطاع النقل، استجابة لتوجهات حكومة دبي الرشيدة بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، كما أنها تأتي في إطار كون إمارة دبي إحدى أهم المدن العصرية، موضحاً أن مبادرة «تك تاكسي» تتضمن توفير «واي فاي» مجاناً في جميع مركبات الأجرة، يمكن للمتعامل من خلال هاتفه الذكي استخدامها عبر شبكة WI-FI UAE، ومن ثم يصبح بإمكان الراكب استخدام الرابط www.taxiconnect.ae لكي يحصل على عدة خدمات رقمية عبر خيارات جرى توفيرها في هاتفه.