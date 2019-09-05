قرقاش: نتطلع بتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة.. ووحدة الصف أولوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ثقته وتفاؤله بشأن نجاح اجتماع جدة، الذي يجمع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال قرقاش في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي». وتابع قرقاش: «وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية». ووجه الشكر والتقدير للسعودية، على «قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار».

وقال مسؤول يمني ل«رويترز»، أمس، إن مسؤولين من الحكومة بدؤوا محادثات غير مباشرة مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة جدة السعودية؛ بهدف إنهاء التوتر في محافظات جنوب اليمن.

ويزور وفد من المجلس الانتقالي برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، مدينة جدة؛ للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه السعودية بين أطراف النزاع في عدن.

وصرّح عدنان الكاف، عضو الوفد المشارك، بأن حضور وفد المجلس الانتقالي إلى جدة يأتي تأكيداً لجدية التزام المجلس واحترامه لدعوة الحوار التي تبنتها السعودية.

في الأثناء، قالت مصادر ميدانية: إن تعمد انسحاب وحدات عسكرية من القوات التابعة لحزب «الإصلاح الإخواني» من مواقع تمركزها بمديرية «ناطع» في محافظة البيضاء، وسط اليمن، أتاح الفرصة أمام ميليشيات الحوثي لشن هجوم مباغت، ومحاولة إحراز تقدم ميداني.

وأوضحت المصادر: إن وحدات قوات حزب «الإصلاح» المنسحبة بأسلحتها وذخائرها، إنما جاءت لتعزيز جبهات مستحدثة للقتال في شبوة وغيرها، وهو ما حدا بالميليشيات المتمركزة في جبل «با عرف» لشن هجوم مباغت على مواقع القوات الجنوبية المكشوفة في جبل «قرحي الاستراتيجي». وتمكنت القوات الجنوبية من التصدي للهجوم الحوثي.