الجبير وعبدالله بن زايد في باكستان لتهدئة «كشمير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، في إسلام أباد، محادثات ثلاثية مع شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأتت هذه الزيارة تعزيزاً لأواصر الصداقة التي تربط بين السعودية وباكستان، والإمارات وباكستان، وتجسّيداً لعمق العلاقة التاريخية، كما أنها تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات و السعودية؛ لتعزيزها إلى آفاق أوسع.

والتقى الوزيران بمقر رئاسة الوزراء الباكستانية مع عمران خان، رئيس وزراء باكستان، ونقلا تحيات قيادتي البلدين إلى رئيس وزراء باكستان، وجرت خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما عقد الوزيران اجتماعاً مع رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال قمر جافيد باجوا، وتم بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.

ورحبت باكستان بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والجبير، مؤكدة أن إسلام أباد حريصة على التشاور مع السعودية والإمارات حول المستجدات في المنطقة، وتخفيف حدة التوتر مع نيودلهي؛ بسبب الأزمة الكشميرية. وقال قريشي في تصريح للصحفيين قبيل وصول الوزيرين، أنه سيطرح وجهة نظر باكستان وشعب كشمير بشأن الخطوة الهندية الأخيرة بإلغاء الحكم الذاتي الممنوح لكشمير، التي تسببت بتصعيد في العلاقات مع نيودلهي.

ووفقاً للسفارة السعودية في إسلام أباد، فإن موضوعات النقاش في الزيارة تشمل عمق العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة وباكستان من جهة أخرى، إلى جانب الوضع في المنطقة بما في ذلك إقليم كشمير وأفغانستان. (وكالات)