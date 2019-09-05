صندوق الشيخ سلطان لتوظيف المواطنين.. مبادرة نوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:جيهان شعيب

رفعت فعاليات مجتمعية في إمارة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمشروع سموه التنموي الجديد، لتوظيف المواطنين، وقالوا إنه مبادرة نوعية تعزز مستقبل شباب الشارقة، وتحقق لهم الاستقرار الوظيفي المطلوب في مكان العمل، وبالتالي الإسهام في دفع عجلة الإنتاج، وتساعد هؤلاء الشباب على تكوين أسر آمنة، تتمتع بالعيش الكريم.

قال المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في حكومة الشارقة: صاحب السمو حاكم الشارقة خير من يتلمس ويعايش واقع أبنائه، ومواطنيه، فنجد سموه يخطط ويبادر في صمت، ومن ثم يطرح بين الفينة والأخرى مبادرات وخططاً تنموية متكاملة تستهدف الإنسان، والارتقاء بمعيشته، وحياته، وتعليمه، بعد أن يقوم سموه بدراستها بتعمق، ويتعرف إلى خصائصها الحقيقية، وبعضها يستهدف السكن، أو التعليم، والأطفال وكبار السن، فيما يركز سموه بشكل كبير على فئة الشباب، من خلال طرح مبادرات تُعنى بتوفير ركائز الحياة الكريمة لهم، التي تكفل استقرارهم الأسري، فيما لا شك أن المشروع هو مبادرة من مبادرات سموه ضمن منظومة إيجاد فرص العمل الكريم لأبنائه المواطنين.



منظومة متكاملة



عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: المشروع السامي عبارة عن منظومة متكاملة مرتبطة مع بعضها بعضاً، وتشكل تنمية مجتمعية مستدامة، يكون المواطن هو العنصر الفاعل فيها، فيما تشارك في المنظومة جهات مختلفة، تستفيد من التخصصات المهنية المطلوبة.

والشكر واجب لدائرة الموارد البشرية بصفتها الجهة التي تتابع عمل هذه المنظومة وهي مشروع رائد، يسهم في توفير وظائف لشباب المواطنين، بما يحقق الحياة الكريمة لهم، والاستقرار المطلوب، الذي يساعدهم على النهوض بمقدرات الإمارة، والمحافظة على مكتسباتها.



أثر إيجابي



خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: دائماً صاحب السمو حاكم الشارقة حنون القلب على أبنائه، يسعى على الدوام لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وكل الشكر لسموه على هذه المبادرة، التي أفرحت قلوب الجميع، ولا شك أن المشروع السامي بتعيين المواطنين ستكون له نتائج اجتماعية واقتصادية، وأثر إيجابي كبير على تقدم وتطور الخدمات في الدوائر المحلية.



أمان معيشي



عبيد عوض الطنيجي «رجل أعمال»: كل الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة لحرص سموه على توفير بنود الحياة الكريمة لأبناء الإمارة بشكل عام، فيما لا شك أن الوظيفة تقف على رأس الأولويات في تكريس أسس الأمان المعيشي، وتعزيز الاستقرار، ومساعدة الشباب على بدء حياة مريحة، الأمر الذي يحقق الترابط، والتماسك المطلوب بين جنبات البيوت.

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تكوين أسر



عبدالله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة: لا نستطيع أمام المشروع التنموي السامي الجديد سوى أن ننحني احتراماً وتقديراً لصاحب السمو حاكم الشارقة، حيث لا يألو سموه جهداً في سبيل تلبية متطلبات أبناء الإمارة، والسعي الدائم لإسعادهم، وتلبية حاجياتهم، وتحقيق متطلباتهم، وتوفير كل ما من شأنه النهوض بهم.

والمشروع التنموي الرائد من الأهمية بمكان في توفير وظائف لشريحة الشباب، بما يطمئنهم على مستقبلهم، ويساعدهم على تكوين أنفسهم.



مشروع نوعي



محمد الدرمكي عضو «استشاري»

الشارقة: شكراً للأب الحنون الذي عودنا على تباشير خير لا تنقطع، حيث شغله الشاغل وهمّه تأمين مستقبل أبنائه، وهذه المرة جاء إعلانه عن مشروع نوعي لمعالجة عقبة التوظيف، التي تشكل هاجس كل خريج.



جهود قيمة



أحمد بوكلاه عضو «استشاري» الشارقة: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى والدنا صاحب السمو حاكم الشارقة، ونثمّن جهوده القيّمة في مبادرته، وإطلاق مشروع الشيخ سلطان لتوظيف المواطنين، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص سموه على تقديم الدعم للشباب والباحثين عن الوظائف بعد تدريبهم، وتأهيلهم ليكونوا ذخراً وعوناً لهذا الوطن، وليواصلوا مسيرة التقدم والنجاح لإمارة الشارقة.



نظرة أبوية



د. عبدالله بن حمودة الكتبي عضو المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعضو المجلسين الاستشاريين الأكاديميين لجامعتي الشارقة وعجمان: ما أروع مشروع سلطان القاسمي لتوظيف المواطنين، وما أعظم المسمى، كما عودنا سموه الكريم في نظرته الأبوية الحنونة لأبنائه واهتمامه الدؤوب لتتبع شؤونهم المعيشية، تأتي هذه المبادرة الكبيرة في حجمها وهدفها مكرمة، من أب التمس هموم أبنائه، وحمل على عاتقه توظيفهم، وتوفير الحياه الكريمة لهم.

هنا نقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكراً صاحب السمو، شكراً والدنا العزيز على مكارمك التي حفظتنا عن السؤال، ووفرت لنا حياة كريمة، ومجتمع آمن.