لجنة انتخابات «استشاري الشارقة» تتأكد من جاهزية البلديات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت لجنة إدارة انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال الفترة من 2 وحتى 4 سبتمبر، عدداً من الزيارات التفقدية لبلديات مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، لتفقد مدى جاهزية البلديات لاستقبال التسجيل في الهيئات الانتخابية في مقار البلدية، لبدء التسجيل في 15 سبتمبر، وذلك ضمن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

وقال أحمد سعيد الجروان، عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: «زار وفد اللجنة في اليوم الأول بلدية دبا الحصن، وخورفكان، وكلباء، وفي اليوم الثاني بلدية المدام، والذيد ومليحة، وفي اليوم الثالث بلدية مدينة الشارقة، والبطائح، وذلك بهدف الوقوف على آلية العمل والتأكد من استعداد المقار لبدء التسجيل في الهيئات الانتخابية»، لافتاً إلى أنه تم تسخير كافة الموارد والإمكانيات التقنية والفنية وطاقات الموارد البشرية لإتمام عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

وأشار الجروان إلى أن نجاح التجربة الانتخابية السابقة شكل دافعاً لتكثيف الجهود من خلال تيسير العملية الانتخابية التي تعزز مسيرة العمل البرلماني في الإمارة، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الهادفة إلى الوقوف على احتياجات المواطن وتلبيتها لتوفير الحياة الكريمة.

وبدأ تسجيل الناخبين عبر الموقع الإلكتروني «https://eccs.shj.ae/shjElection/»، إضافة للتطبيق الذكي عبر «الأندرويد وأبل ستور»، ويحمل التطبيق اسم «انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019».