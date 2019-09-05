كارلوس أجواساكو..اللغة وطن الشاعر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر المركز القومي للترجمة في القاهرة، ديوان «قصائد مترو نيويورك» للشاعر الكولومبي كارلوس أجواساكو، المولود في عام 1975 والذي تخصص في الدراسات الأدبية بجامعة كولومبيا الوطنية، وقرر الإقامة في مدينة نيويورك منذ عام 1999 وتنوع نشاطه الأدبي في فروع متعددة، فقدم برنامجاً إذاعياً بنيويورك، وعمل بالسينما والمجلات الأدبية، ومارس الترجمة.

تشير مقدمة الديوان التي كتبها الناقد «خوثيه بالثا» إلى أن كارلوس أجواساكو قدم في مجموعته «الخالد وأقصوصات أخرى» نماذج من السرديات القصيرة، وفي إحدى قصصه يعترف البطل وكأنه «كارلوس» نفسه قائلاً: «لم أرحل عن بلادي لأسباب سياسية، فليس هناك ديكتاتور جعلني ألقي بذنب مشقتي وتعاستي عليه، وبالمثل لم أرحل لأسباب اقتصادية، لم أكن غنياً، ولكن كان لديّ عمل ثابت ومستقر، لقد أتيت إلى نيويورك لأسباب شخصية، حضرت لأدرس وأصنع مستقبلاً، وقال لي أصدقائي: إنك عنيد، عليك أن تكتب باللغة الإنجليزية وتتحدث عن العناصر المثيرة ببلادك، فالكتّاب اللاتينيون الذين يكتبون بالإنجليزية يلقون رواجاً كبيراً، أعلم أنهم على حق؛ فالتفاصيل الأجنبية المثيرة تحقق أرباحاً كبيرة خاصة إذا ما كتبت بالإنجليزية، لكنني قررت أن أكتب بالإسبانية لأن اللغة وطني وفيها أعيش».

يوضح «بالثا» أن الشعر يطوف ويصنع نفسه، وفي كل مرحلة من المراحل يلتهم الحدود، هذه الحدود قد تكون متماثلة أو متضادة، لكنها لا تكون متشابهة أبداً، واثنان من هذه الحدود، يحيطان بشاعرنا: الحد الأول يتعلق بمهنته، فهو شاعر شاب معاصر، مثله مثل جميع الشعراء لديه شعره وشعر الكثيرين من حوله، ومن كل الأزمان، ربما كان كل من سافو وشكسبير وهولدرين ضمن الدوائر المحيطة به.

يوضح الكتاب أنه من خلال قصيدة «أصوات» التي كتبها كارلوس وهو في العشرين من عمره ونشرها في ديوان «التحاور مع الملاك» سنة 2003 نستطيع أن ندرك ملامح تجربة شعرية معبرة، ستصبح سمة من سمات شعره الأساسية لاحقاً، في المقام الأول تتبدى قدرة فريدة لاستدعاء وإيقاظ الأخيلة، كذلك تشكيل بيت الشعر كأداة فاعلة ذات طاقة تبحث عن معنى، وتجعلنا هذه المفاهيم نقترب من العالم الشعري وتفاصيله عند كارلوس، وبالمثل من تأثير مدينة نيويورك عليه، تلك المدينة المغناطيسية بكل المقاييس، الاستدعاء والتذكرة الساخرة للأشخاص، الطفولة والعادات اليومية الموروثة عن أصول وأماكن أخرى، من مكان آخر بالعالم.

ربما في بعض عصور الشعر المعدودة كان على الشعراء أن يأخذوا في الاعتبار كثافة اللغة المكتوبة نصاً، والسياق الاجتماعي الذي يكتبون من خلاله، مثلما يفعل كاتب من أمريكا اللاتينية في اللحظة الراهنة، فالشاعر المعاصر من أمريكا اللاتينية يكتب اليوم بالإسبانية، وإن كان يتغذى من الواقع بمجساته الخاصة، التي يتلمس بها الأشياء، والأحداث اليومية والكونية من حوله.

يضم ديوان «قصائد مترو نيويورك» الذي ترجمته د. عبير عبد الحافظ مجموعة من القصائد التي كتبها كارلوس أجواساكو في الفترة من 1995 إلى 2003، وأحد أجزاء الديوان يكسر النمطية السائدة، ويكشف القدرة اللفظية الحادة غير المتوقعة، والتي تتسم بطاقة داخلية ناتجة عن نمط توظيف الشاعر لها، ويتضح في هذه القصائد العنصر السيكولوجي، وتتسم بالصراحة والقوة، ويبدو مشهد القصيدة وكأنه من خلال كاميرا، ترصده بدقة، وتعكس الواقع الذي يحياه الكاتب بتفاصيله اليومية والحياتية الدقيقة، فيومية اللحظة المعيشة يتم رصدها والتركيز عليها بعمق شديد، وتعكس بشكل أو بآخر الحاضر بمعناه المكتمل في مدينة نيويورك.

في بعض أجزاء الديوان وعنوانه «المهرج وظله» تصل الحرفية في الكتابة مداها، من خلال ازدواجية تتسم بها القصائد، التي تشبه السونيتات القديمة، فيبدو الديوان وكأنه نقد لفكرة الآداب القومية، ومن عناوين هذا الجزء: «صورة المهرج - من المهرج إلى بعض الأردية - المهرج يتخفى من ظله - من المهرج إلى من كادت تكون حبيبته - المهرج الطبيعي».

يقول الشاعر في قصيدة «المهرج يتخفى من ظله»: «أيها الظل لماذا تصر أن تقتفي أثري؟/ أطلب منك أن ترحل عني دون سوء/ فالعتمة هي مكانك/ عد إلى هناك/ اتركني وحيداً هذا المساء/ ما أكثر أهوالي وأنت تعرف/ فأسناني المكسورة ليست لآلئ/ لماذا تصر أيها الظل أن تقتفي أثري؟/ أريد حمل الشمس على رأسي/ مثل ضوء النسيان الدائم/ ثملا بحرارتها أود أن أصرخ في غيابك/ ألا أفهم شيئا/ ألا أعرف شيئا/ ألا أعرف شيئا عن أحد».

جمع أجواساكو في شعره بين الروح الكلاسيكية وبين الواقع بحضوره الحاد، فعكست قصائده الحقائق والأخيلة في توازن واضح، وربما كان هذا هو السر الحقيقي وراء براعته، وقد اختار عنواناً فرعياً لديوانه هذا، وهو عنوان طليعي يتجاوز مفهومي الأدب وعلوم الطبيعة، ويسخر هذا العنوان من إمكانية القول إن هناك كاتباً تاريخياً، تكون حياته أكثر أهمية من عمله نفسه، ويجعل القصيدة محور الاهتمام، فيرفع شأنها وسط جدلية الفاعل/ الكاتب/ التاريخ فتتصدر التعبير الشعري.