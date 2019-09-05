"كسر هيبة الشيخ محمد بن راشد"... الحوثي يعلق على رسائل حاكم دبي حول "تشويه صورة الإمارات"

وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "لماذا يبحث بعض الإماراتيين عن مبرر لكسر هيبة الشيخ محمد بن راشد؟ ويستمرون في التغريد على التويتر؟".

وأَضاف: "هل هو نتيجة لخلاف مدعوم من أبوظبي أم ماذا؟ يبدو لي أن رسالته كانت عقلانية ويجب عليهم احترامها بغض النظر عن أي شيء آخر".

وتابع: "وأقول للشيخ محمد ليست التغاريد من شوهت صورة الإمارات بل الحروب".

وكان الشيخ محمد بن راشد بعث بعدد من الرسائل التي وجهها لمواطني ومسؤولي الإمارات العربية المتحدة، شدد فيها على حماية سمعة الدولة، لافتا إلى عدم السماح بالعبث بإرث مؤسس الإمارات الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤكدا أن صورة الإمارات والإماراتي لابد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد.

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وذكر أن العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي يأكلان من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها، مشيرا إلى أن سُمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين.

وتشارك دولة الإمارات العربية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.