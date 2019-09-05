دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Predator PowerGem من Acer قد تعزز أداء المعالجات بأكثر من %12 ظهر على التقنية بلا حدود.

خلال مؤتمر IFA tech في برلين، شاركت شركة Acer بأحدث الابتكارات والمنتجات الخاصة بها، بما في ذلك أجهزة حواسب محمولة جديدة، والجيل الثاني من معالج Thronos الخاص بالألعاب، وعلاوةً على ذلك الوسادة الحرارية الجديدة Predator PowerGem.

وعلى ما يبدو، فإن PowerGem تعتبر وسادة حرارية جديدة تم تطويرها لتبريد وحدات المعالجة المركزية. وتدعي الشركة أن هذا المنتج الجديد سوف يقوم بالتسخين بمعدل أسرع أربع مرات من النحاس ويمكنه تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 12.5%.

وتقول Acer أن النتيجة أكثر فاعلية باستخدام الـ TIM، إذ انه سيسمح بنسبة 77% من القوة الكهربائية، مما يؤدي إلى زيادة وحدة المعالجة المركزية بنحو 12.5%. ومع ذلك، سيظل المنتج بحاجة إلى مُشتت حراري من الأعلى مع الحواسب المحمولة، وأيضا مُشتت حراري ومروحة لزيادة القوة الكهربائية مع الحواسب المكتبية.

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وستستخدم الشركة PowerGem في النسخ المستقبلية المعدلة من أجهزة الحواسب المكتبية Orion 9000 وأجهزة الحواسب المحمولة Helios 700، وأيضا مجموعة Accept ConceptD المستقبلية.

المصدر

هذا الموضوع Predator PowerGem من Acer قد تعزز أداء المعالجات بأكثر من %12 ظهر على التقنية بلا حدود.