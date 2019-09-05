شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد الديمقراطى بسوريا: لن يدخل جندى تركى واحد المنطقة الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الرئيس المشترك للجنة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بسوريا صالح مسلم، أن أي جندي تركي لن يدخل المنطقة الآمنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة.

وقال مسلم - خلال اجتماع مع العشائر العربية في منطقة تل أبيض بشمال سوريا وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - "إن قواتهم ستنسحب من المناطق الحدودية لمسافة 5 كم"، مضيفًا أن مجالسهم المحلية ستتولى حماية المنطقة وبسط الأمن فيها، ولن يدخل جندي تركي واحد إلى تلك المنطقة.

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وأضاف أن الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، لا يتعلق بإنشاء (المنطقة الآمنة)، بل هو بروتوكول يهدف لحماية المناطق الحدودية.

يذكر أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على إقامة منطقة آمنة على الحدود التركية - السورية، وأطلقتا عمل مركز عمليات مشترك لتنسيق الإجراءات ومراقبة الأوضاع فيها، فيما تهدد تركيا بشن عملية عسكرية ضد وحدات الحماية الكردية في حال عدم إقامة المنطقة الآمنة.