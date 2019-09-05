العراق.. 6 نواب يعلنون انسحابهم من حزب "سليم الجبوري"

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، الأربعاء، استقالاتهم من حزب "التجمع المدني للإصلاح" (عمل) الذي يرأسه رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري.

وحصلت الخليج 365 على وثيقة موقعة من النواب الستة والموجهة إلى رئيس مجلس النواب لإعلامه بقرار الانسحاب وهم كل من النائب زیاد الجنابي، ويحيى العدي، وصفاء الغانم، وعائشة المساري، وزيتون الدليمي، وسميعة غلاب.

وأشاروا في إعلانهم أن الانسحاب بدأ من يوم الثلاثاء.

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ولم يوضح النواب المنسحبون سبب قرارهم كما لم يصدر بعد تعليق من الكتلة.

من جهته، قال النائب يحيى المحمدي، الذي ورد اسمه في قائمة المنسحبين، في تصريح صحفي، إن "النواب الستة انضموا إلى تحالف القوى العراقية"، وهي الكتلة التي يقودها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأضاف المحمدي أن كتلة الحلبوسي، باتت تشتمل على (40 / 329) نائبا الآن، بعد انضمام النواب الستة إليها، متوقعا انضمام نواب آخرين إلى تحالف القوى.

وفي مايو/ أيار الماضي، انقسم تحالف المحور العراقي (أكبر كتلة سُنية في البرلمان) إلى تحالفين هما اتحاد القوى العراقي يتزعمه الحلبوسي بـ32 نائبا سنيا انضم إليهم في الشهر ذاته نائبين آخرين، والمحور الوطني الحلف الذي الذي يتزعمه خميس الخنجر ويتضمن 17 نائبا سنيا.

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