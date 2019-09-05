موسيقى العالم التركي تصدح في العاصمة القرغيزية

بيشكك/ نذير علييف/ الخليج 365

نظمت المنظمة الدولية للثقافة التركية (TÜRKSOY)، حفلة موسيقية لأبرز أعمال الموسيقى الكلاسيكية في العالم التركي، في العاصمة القرغيزية بيشكك.

وذكر مراسل الخليج 365، أن قاعة دار الفنون في العاصمة القرغيزية، استضافت الأربعاء، حفلًا موسيقيًا لفرقة أوركسترا الشباب.

وأضاف المراسل، أن الفرقة عزفت في الحفل الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة التركية، أعمالًا للموسيقى الكلاسيكية في العالم التركي، كجزء من جولتها في جمهوريات آسيا الوسطى التركية.

ولفت إلى أن الحفل يأتي ضمن فعاليات تنظمها المنظمة الدولية للثقافة التركية، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المجلس التركي (مجلس الدول الناطقة بالتركية).

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وأوضح المراسل، أن الفرقة التي يديرها الفنانان رينات سالافاتوف من جمهورية تتارستان بالاتحاد الروسي، وأنور أكبروف، من كازاخستان، تضم مواهب شابة من مختلف دول العالم التركي.

وتأسست "توركصوي" (TÜRKSOY)، عام 1993، ومقرها العاصمة التركية أنقرة، وهي منظمة دولية تعنى بالشؤون الثقافية للدول الناطقة بالتركية.

وأعضاؤها الأساسيون كل من: تركيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزيا، وأوزبكستان، وتركمانستان، كما أن كلا من جمهورية شمال قبرص التركية، وجمهوريتا تتارستان، وياقوتيا في الاتحاد الروسي، ومنطقة غاغاوزيا الذاتية الحكم في مولدافيا، أعضاء بصفة مراقب في المنطمة.

ويضم "المجلس التركي"، الذي تأسس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، في مدينة نخجوان الأذرية، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان.

وتعتمد 7 دول، التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخ وحضارة مشتركة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.