أكراد وتركمان كركوك يجتمعون ببغداد لحل مشاكل المحافظة

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أعلن المكونان الكردي والتركماني في محافظة كركوك شمالي العراق، الأربعاء، استمرار الحوار والتواصل من أجل حل المشاكل الإدارية والأمنية والعسكرية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بالعاصمة بغداد، ضم وفدا من إقليم كردستان في شمال العراق من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، مع قيادة الجبهة التركمانية.

وقال رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "الحوار هو الطريق الأسلم للوصول إلى النهايات الصائبة، علينا أن نكون دائما مبدئيين في إيجاد طرق الحوار والتفاهم على أساس التعايش السلمي".

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وأضاف الصالحي، "عدونا واحد، هو الإرهاب الذي يريد أن يقضي علينا جميعا، ولا يمكن لأي قوة عسكرية اقتصادية سياسية أن تستمر في إدامة حكمها إن لم يكن هناك تعاون مع المكونات الأخرى".

من جهته، قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، "نحن باعتبارنا من مكونات كركوك، نستطيع أن نصل إلى حلول تخدم المواطن، ونحن نسعى بروح الفريق الواحد والعائلة الواحدة، للوصول إلى حلول ناجعة لكي نضمن العيش الرغيد والكريم لكل أبناء كركوك".

وعن نتائج الاجتماعات بين الجانبين، قال صباح: "قطعنا أشواطا كبيرة في الحوار ووصلنا إلى مراحل متقدمة، وجئنا اليوم للاجتماع مع إخواننا في الجبهة التركمانية لاستكمال هذه الحوارات".

وكركوك محافظة متنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال، ويقطنها خليط قومي من التركمان والأكراد والعرب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.