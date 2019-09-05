كردستان شمال العراق يوقع مذكرة تفاهم مع هولندا

أربيل / علي محمد / الخليج 365

وقعت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، الأربعاء، مع هولندا، مذكرة تفاهم للمشاركة في ملف الإصلاحات بالوزارة.

وجرى التوقيع بحضور وزير البيشمركة في حكومة كردستان، شورش إسماعيل، والقنصل الهولندي العام في الإقليم، ويليام نيكولاس كوزايين.

وبحسب بيان لوزارة البيشمركة (قوات إقليم كردستان شمال العراق)، اطلعت عليه الخليج 365، وصف إسماعيل، هذه الخطوة من الحكومة الهولندية بـ"المهمة والمؤثرة".

وأشاد إسماعيل، بدور وواجب المستشارين والقوات الهولندية في تدريب البيشمركة.

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وقبل توقيع المذكرة، أشار القنصل الهولندي العام، أن مستشارين عسكريين ومدنيين من دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، يشاركون، بموجب المذكرة، في عملية الإصلاح بوزارة البيشمركة.

ولفت كوزايين، إلى أنه "عن طريق هذه المحاولة، تُختصر الطرق ويتم تسريع خطوات عملية الإصلاح".

ووفق المصدر نفسه، اتفق الطرفان على تمتين العلاقات باتجاه التوصل إلى الهدف الرئيسي المتمثل بعملية الإصلاح الحقيقي.

والهدف الرئيسي للمشروع هو توحيد القوات، مع إضفاء الطابع المؤسساتي، وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

ولسنوات، حاربت قوات البيشمركة، تنظيم "داعش" الإرهابي، بدعم من قوات التحالف الدولي، وتمكنت من دحره وتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيم المتشدد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.