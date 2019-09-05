بمشاركة دولية.. إقبال كثيف على معرض للصيد والصقور في الدوحة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

يتدفق قطريون ومقيمون بكثافة على معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2019"، في العاصمة القطرية الدوحة.

المعرض يستمر لمدة سبعة أيام، بحيث يختتم فعالياته، السبت المقبل، بحسب مراسل الخليج 365.

وتشارك عائلات قطرية كثيرة في المعرض، ويصاحب الأطفال آباءهم، للتعرف على أنواع صقور الصيد ومستلزماته.

ويعد معرض "سهيل"، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويحظى بمشاركة دولية واسعة، تجاوزت 140 شركة، من 20 دولة، متخصصة في أسلحة الصيد ومستلزمات القنص والصقور والرحلات.

والمعرض ملاذ لهواة الصيد وعشاق التراث، لما تمثله هواية الصيد بالصقور من أهمية تراثية وثقافية لدى قطاع واسع من القطريين.

وتعود تسمية المعرض بــ"سهيل" إلى النجم "سهيل"، الذي يؤشر لأهل الصيد ببداية رحلات القنص والانطلاق نحو الصحراء.

وارتبط "سهيل" بالجغرافيا والمناخ، ويعتبر 24 أغسطس/ آب سنويًا هو غرة "سهيل"، ومع بدايته تنطلق عملية التحول التدريجي في المناخ، وتأخذ درجات الحرارة بالانخفاض، وتصاحب ذلك تغيرات طبيعية.

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وتبدأ طلائع الطيور المهاجرة البرية والبحرية في الوصول إلى شواطئ الخليج العربي الدافئة، وتسمى عملية نزوح الطيور إلى تلك المنطقة "اللفو"، بينما تُعرف عملية عودة الطيور إلى موطنها الأصلي بـ"العبور".

وقال محمد الملا، زائر للمعرض، للأناضول: "نجد هنا كل ما نريده في مجال الصيد والقنص المفضل لدينا ولدى غالب الشعب القطري".

وأضاف الملا، أن "الصيد والقنص أحد الأشياء التي تعكس هوية الشعب القطري والخليجي.. والمعرض فرصة لاقتناء النادر والفاخر من الصقور".

ويزخر معرض "سهيل" بفقرات رئيسية، منها مزاد يومي يعرض أجمل وأفضل أنواع الصقور، وآخر يتضمن أفخم وأندر أنواع الصقور.

ويتم المزاد بطريقة إلكترونية، ويعرض 18 صقرًا، ويذهب الطير إلى صاحب أعلى سعر، على أن تُنشر أسماء الرابحين في اليوم الأخير من المعرض.

ويحفل المعرض بمجموعة من المقاهي والمطاعم المتخصصة بإعداد مأكولات طازجة يومية من لحم الطرائد، مثل طيور السمن والفري والغزلان والأرانب، إلى جانب مقاهٍ موزعة على امتداد المعرض تُقدّم القهوة القطرية للرواد.

ويهدف المعرض إلى تبادل الخبرات وعقد الصفقات بين الشركات المتخصصة في مجال الصقور والصيد وأسلحته ومستلزماته وتجهيزاته.

كما يشكل مناسبة تثقيفية مهمة للتعريف بالتراث والبيئة القطرية وتشجيع الباحثين على سبر أغوار تلك الهواية التراثية، والترويج للصيد والرماية ورحلات البر والصحراء والبادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.