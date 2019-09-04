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فى طلب خارج عن المألوف .. اعلامية سعودية تثير الجدل وتشعل الرأى العام
الأربعاء 4 سبتمبر 2019
الاعلامية السعودية لوجين عمر
كتب
الخليج 365
طالبت الإعلامية السعودية لجين عمران فى تغريدة لها عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بضرورة وجود شاطئ خاص بالنساء فى مناطق متفرقة فى السعودية.
وقالت الاعلامية السعودية فى تغريدتها “أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي جربت أزورهم بنفسي كثير إستمتعت و فيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة و إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة”
جدير بالذكر ان السعودية أخذت العديد من الخطوات نحو الانفتاح ومواكبة العصر خصوصا فى مجالات تمكين المرأة فى المشاركة فى المجتمع، والتي كان أخرها الأمر الملكى الصادر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 أيلول سبتمبر الماضي، والذي بموجبة سمح بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات لأول مرة منذ عقود، وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في أنحاء المملكة.
وقالت الرياض في أيار/مايو الماضي 24 حزيران/يونيو موعدا لبدء تطبيق القرار، والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة.
وتمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد، بعد أن كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.