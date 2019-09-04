بالصور... الأسد وعقيلته يستقبلان عددا من الشباب والشابات الجامعيين

ذكرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على "فيسبوك" أن الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء استقبلا اليوم الأربعاء عددا من الشباب والشابات الجامعيين من "مدارس الأحد الأرثوذكسية بحلب".

وأفادت الصفحة عبر منشورها أن هؤلاء الشباب والشابات يشاركون بلقاء حواري تحت عنوان "الحياة الأفضل" في دير مار توما في صيدنايا ينتهي بعد غد الجمعة.