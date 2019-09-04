ذكرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على "فيسبوك" أن الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء استقبلا اليوم الأربعاء عددا من الشباب والشابات الجامعيين من "مدارس الأحد الأرثوذكسية بحلب".
وأفادت الصفحة عبر منشورها أن هؤلاء الشباب والشابات يشاركون بلقاء حواري تحت عنوان "الحياة الأفضل" في دير مار توما في صيدنايا ينتهي بعد غد الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... الأسد وعقيلته يستقبلان عددا من الشباب والشابات الجامعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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