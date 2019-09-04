السفير التركي في العراق يثير ضجة بسبب زيارة إلى مراكز بيع البيض

وأثار يلدز ضجة واسعة خلال الزيارة التي قام بها إلى مراكز إنتاج البيض، للوقوف على طبيعة العمل، وذلك بسبب تضرر تركيا من قرار العراق منع دخول البيض التركي، ضمن سياسة دعم المنتج المحلي؛ وفقا لوكالة "إرم نيوز".

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وقالت وزارة الزراعة العراقية، في بيان: "إنّها غير معنية بحركة السفراء في البلاد وما قام به السفير التركي، وبالتنسيق مع عدد من التجار بزيارة إلى مراكز بيع بيض المائدة في علوة جميلة وزويني أمر مستهجن".

وأضافت الزراعة العراقية:

إن ما قام به السفير التركي لا يؤثر على قرارات الوزارة، بشأن حماية المنتج المحلي، رغم كل الضغوطات التي مورست أو تمارس الآن من أجل ثني الوزارة عن قرارها.

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وأشارت إلى أنّ "الوزارة لم ولن تفتح الاستيراد لبيض المائدة لوجود زيادات واضحة في إنتاج البيض ونسب مضاعفة، وإنها ماضية في برامجها الداعمة لزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي".

وقام السفير التركي خلال الأشهر الماضية بمحاولات مكثفة لإقناع المسؤولين العراقيين بالعدول عن قرار منع استيراد البيض التركي، دون القدرة على ذلك.

وتشير تقارير تركية إلى أنّ قطاع البيض هناك تلقى ضربة موجعة بعد المنع العراقي، خاصة وأن السعودية تبعتها في هذا القرار.

ووجه سفير تركيا مؤخرًا دعوة إلى وزير الزراعة العراقية، صالح الحسني، لزيارة تركيا والاطلاع على قطاع الدواجن، لا سيما في مدينة أفيون، كونها محافظة تشتهر في تربية الدواجن وبيض المائدة.