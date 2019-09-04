الإمارات تحضر معرض الدفاع البولندي









اسماء السيد - أبوظبي: شارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية في افتتاح معرض الدفاع البولندي بدورته الـ 27 بمدينة كليتسي والذي يستمر حتى السادس من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وترأس الوفد الإماراتي اللواء الركن طيار اسحاق صالح محمد البلوشي الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بالوزارة.

والتقى البلوشي مارك ليبنسكي وزير الدولة للصناعات الدفاعية البولندية والفريق راجموند اندرز جزك رئيس أركان القوات المسلحة البولندية بحضور كبار الضباط من الجانبين .

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وجرى خلال اللقاء مناقشة "علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب بيان رسمي.

كما اجتمع بالفريق الركن تشارلز هوبر مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركي رئيس وفد الولايات المتحدة إلى المعرض.

وناقش الجانبان "مجالات التعاون المشترك بين البلدين ومشاركة الجناح الأميركي في معرض دبي للطيران واستعدادات وجاهزية دولة الامارات العربية المتحدة لاستقطاب هذا الحدث" هذا العام.