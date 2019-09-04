سفير قطر الجديد في الأردن يقدم أوراق اعتماده









اسماء السيد - عمان: قدم سفير قطر الجديد في الأردن الأربعاء أوراق اعتماده الى وزارة الخارجية الأردنية بعد أكثر من عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين عقب قطع السعودية ودول أخرى علاقتها مع قطر.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية فقد "تسلمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة سجى المجالي في مكتبها اليوم الاربعاء نسخة من أوراق اعتماد السفير القطري الجديد الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني كسفير معتمد لدى المملكة".

وأعربت المجالي خلال اللقاء عن "أطيب تمنياتها للسفير الجديد بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين المزيد من النمو والازدهار".

وكان الأردن أعلن رسميا في 16 يوليو الماضي موافقته على قرار حكومة دولة قطر ترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.

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كما أعلن الأردن حينها تعيين زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر.

أعلن الأردن في 6 يونيو 2017 خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر وسحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة" في عمَّان بعد يوم واحد من قطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق الحدود مع الإمارة الغنية بالغاز والنفط واتهامها ب"دعم الإرهاب".

وفي ظل التقارب بين البلدين، أفتتحت شركة الخطوط الجوية القطرية التي تسير ثلاث رحلات يوميا الى عمان الاثنين مكتبا جديدا لها في العاصمة الأردنية بحضور وزراء النقل والسياحة والآثار والاقتصاد الرقمي الأردنيين.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاحد "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات، وبما ينعكس إيجابا على الشعبين الشقيقين"، حسبما افاد الديوان الملكي الاردني في بيان.

