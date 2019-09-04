حروف عربية من دون كلمات... معرض للسلام في جنيف









اسماء السيد - تقيم اليونسكو معرضًا للحروف العربية في قصر الأمم بجنيف، بدعم من البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، ورعاية وزارة الخارجية السعودية، لتعزيز ثقافة السلام.

جنيف: بدعم من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وجامعة السلام، ينظم مكتب الاتصال التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في جنيف في 10 سبتمبر الجاري معرضًا للحروف العربية في قصر الأمم، على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

المعرض الذي يقام برعاية الخارجية السعودية في جنيف يحمل عنوان "حروف من دون كلمات"، ويعرض فيه الفنان التشكيلي السعودي عثمان الخزيم مجموعة من 30 لوحة تتكون من الحروف العربية مكتوبة بألوان وأساليب متعددة، لكل منها تفسير فني فريد من نوعه، لتعزيز ثقافة السلام.

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بفضل التسهيلات التي قدمتها البعثة السعودية الدائمة، سيكون هذا المعرض مفتوحًا للجمهور مجانًا بين 9 و23 سبتمبر، مع جلسات تفاعلية طوال مدة المعرض.

من جهته، عبّر عبد العزيز المزيني، مدير مكتب الاتصال التابع لليونسكو في جنيف، عن ترحيبه الحار بالزائرين، "لأن المعرض وثيق الصلة بعمل اليونسكو ويتلاءم بشكل جيد في إطار آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهادفة إلى تعزيز الحقوق الثقافية من خلال الحوار والتسامح والتفاهم المتبادل".

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الاتصال في جنيف التابع لليونسكو هو الوسيط الرئيسي بين أمانة اليونسكو ومجموعة متنوعة من المنصات الحكومية الدولية والجهات الفاعلة الدولية الموجودة في جنيف، والتي تشتهر باحتضانها قصر الأمم وبكونها مركزًا دوليًا مهمًا تنشط فيه العشرات من المنظمات الدولية وأكثر من 250 وكالة غير حكومية.

يلقي كلمات الافتتاح: السيدة تاتيانا ڤالوڤايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، د. عبدالعزيز الواصل، سفير وممثل المملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، د. عبدالعزيز المزيني، ممثل منظمة اليونسكو لدى الأمم المتحدة في جنيف.