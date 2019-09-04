السعودية تثمّن إدانة مجلس الأمن للإرهاب الحوثي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: ثمّن مجلس الوزراء السعودي إدانة مجلس الأمن الدولي للمحاولات الإرهابية المتكررة من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة وتشكل تهديداً لأمن المواطنين والاستقرار في المنطقة وتقويضاً للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وما عبر عنه البيان من تأييد كامل للمملكة وترحيب بجهودها التي بذلتها لعقد حوار في جدة لجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن.

وأكّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، ، أن صدور عدد من الأوامر الملكية يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير مختلف القطاعات وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن واستمرار مسيرة التنمية التي تشهدها في العديد من المجالات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

واستعرض مجلس الوزراء خلال الجلسة عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها وتطوراتها في المنطقة والعالم.

حملات إغاثية

وأوضح وزير التجارة والاستثمار، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، أكّد أن الحملة الإغاثية العاجلة التي أمر بها العاهل السعودي للجمهورية السودانية، وبدأ في تنفيذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتشمل تقديم مواد إيوائية وطبية إلى المحتاجين في المناطق المتضررة من السيول، تأتي حرصاً من المملكة على الشعب السوداني الشقيق، وتواصلاً للدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية.

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كما بيّن المجلس، أن تقديم حكومة المملكة مبلغ مليوني دولار أميركي دعماً مالياً للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للإسهام في تنفيذ برامجها والوفاء بتعهداتها للدول الأعضاء، يأتي في إطار دعم المملكة لجهود المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية.

قرارات محلية

وفي نهاية الجلسة أصدر المجلس القرارات التالية :

*قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي السعودية والنيجر.

كما قرر المجلس تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وأفغانستان الإسلامية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.

* قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من جمهورية أنجولا ، وجمهورية نيكاراغوا.

*قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في البلدين.

* قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء.*قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.

* قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ / ياسر بن عثمان الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ، وإضافة الدكتور / نبيل بن محمد العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.*قرر مجلس الوزراء تعيين وزير التجارة والاستثمار عضواً في مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني.*قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ، يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها ، والموافقة على ضوابط إعانة صغار مُربي الماشية.

*قرر مجلس الوزراء تعيين عمار بن عبدالواحد الخضيري ، ومازن بن عبدالرزاق الرميح، وممدوح بن سعود الشرهان ، أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.

* قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة الباحة عن عام مالي سابق.