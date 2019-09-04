فيلم "وُلد ملكا" في صالات السينما السعودية أواخر سبتمبر









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أنّ الفيلم العالمي «وُلد ملكا» «Born A King»، سيعرض يوم الخميس 26 سبتمبر، في صالات السينما في المملكة ودول الخليج العربي.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا عام «1919م»، وحياة الفيصل المبكرة، منذ ولادته في عام «1906م» إلى عودته من إنجلترا في عام «1920م» ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني، حيث كان على الأمير فيصل الشاب -البالغ من العمر 13 عامًا- أن يلتقي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

Advertisements

تقوم شركة ﭭوكس سينما بعرض الفيلم في صالاتها في السعودية، إضافة إلى توزيع الفيلم بالتعاون مع شركات السينما الأخرى في السعودية وفي دول الخليج العربي.

يذكر أن الفيلم تم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار أندريس غوميز ومن إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا وتأليف الروائي السعودي بدر السماري ، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي الذي مثَّل شخصية الفيصل. والممثل السعودي راكان عبدالواحد الذي مثل شخصية الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من ثمانين شاباً سعودياً في الفيلم.