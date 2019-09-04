انطلاق معسكر طویق لعلماء البیانات في الرياض









اسماء السيد - فيصل أحمد من الرياض: انطلق الیوم الاثنین "معسكر طویق لعلماء البیانات" بالریاض، الذي یستهدف تأهیل متخصصین في مجال علوم البیانات بالتركیز على تقنیات الذكاء الاصطناعي، لبناء قدرات وطنیة احترافیة في التقنیات المتقدمة وفقًا لأفضل الممارسات والمعاییر العالمیة.

یأتي هذا المعسكر في إطار اهتمام المملكة بعلم البیانات بالتزامن مع الطفرة التقنیة التي یشهدها العالم، والتحدیات الكبیرة في عملیة تحلیل ومعالجة البیانات والحاجة الماسة لعلماء بیانات. فمن خلال علم البیانات یُمكن حل المشكلات وتوقع الأحداث المستقبلیة على مستوى الدول والقطاعات الحكومیة والخاصة والأفراد بناء على البیانات المتاحة، حیث شبه البعض علم البیانات بالنفط الجدید.

یقام معسكر طویق علماء البیانات بتنظیم من مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، والاتحاد السعودي للأمن السیبراني والبرمجة والدرونز، وبرنامج تنفیذ الاستراتیجیة، بشراكة استراتیجیة مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وبالشراكة مع معهد میتس المتخصص بعلوم البیانات، ویحظى المعسكر بدعم من مایكروسوفت وإي بي إم وأوراكل وشركة تحكم، وباستضافة من جامعة الأمیرة نورة بنت عبدالرحمن طوال فترة انعقاد المعسكر.

وبرنامج المعسكر البرنامج الوحید المعتمد في "علم البیانات" من مجلس اعتماد التعلیم والتدریب المستمر الأميركي (ACCET).

Advertisements

حسب إحصائیات الاتحاد السعودي للأمن السیبراني والبرمجة والدرونز، بلغ عدد المتقدمین للمعسكر 10 آلاف متقدم خلال 8 أیام من فتح باب التسجیل، وتم فرز أفضل 25 طالب وطالبة للانضمام للمعسكر.

ینضم المشاركون في معسكر طویق علماء البیانات، إلى برنامج مكثف في مجال تحلیل البیانات تمهیدًا لانطلاقة علماء بیانات المستقبل، ممن لدیهم القدرة على توظیف أدوات علوم البیانات والخوارزمیات المتاحة لبناء نماذج مناسبة للأسئلة المراد بحثها واستكشافها. ینعقد المعسكر على مدار 14 أسبوعًا، سیتمكن المتدرب من خلاله، عمل نماذج مبدئیة وإكمال مشاریع تطبیقیة كنقطة بدایة لحیاته المهنیة.

وبیّن رئیس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السیبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ فیصل الخمیسي، بأن تجربة المعسكر تشمل التعلّم المبني على مشاریع ومهّمات وتحّدیات، تضمن تأهیل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقدیم الدعم والتوجیه اللازم لهم في تلك المجالات من خبراء محلیین ودولیین.

وأكد الرئیس التنفیذي لشركة "ثقة" لخدمات الأعمال، أیمن الفلاج، بأن "علم البیانات" یستخدم في جمیع المجالات العملیة للمساعدة في حل المشكلات وزیادة كفاءة المنظمة باتخاذ أفضل القرارات بحسب المعلومات المستخرجة من البیانات المتاحة.

بعد إكمال البرنامج التدریبي یتمكن خریج "معسكر طویق علماء البیانات" من تطبیق مفاهیم علوم البیانات والذكاء الاصطناعي برمجیًا، بالإضافة إلى القدرة على العمل مع البیانات الضخمة وعرض البیانات للكشف عما تحتویه من رؤى ومعلومات.



