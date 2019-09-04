التحالف العربي يوثق ضرباته المؤلمة ضدّ الحوثيين









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت قيادة التحالف العربي عن استهداف مخازن أسلحة وطائرات بدون طيار للحوثيين في ذمار، فيما تم استهداف مواقع لتجمعات الحوثيين في مديرية كتاف بصعدة، مؤكدا أن الحوثيين تكبدوا خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي إن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الأوضاع في عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي تواصل العمل على الترويج لانتصارات وهمية.

وأوضح أن الموقع الذي قصفته قوات التحالف العربي في ذمار ليل السبت الأحد "هدف عسكري"، وليس سجناً، كما ادعت ميليشيات الحوثي.

وكشف العقيد تركي المالكي أن عملية الاستهداف التي قامت بها قوات التحالف، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

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وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين في الرياض، أن ميليشيا الحوثي تواصل تخزين الطائرات المسيرة في المناطق السكنية.

وأكد العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف مستمرة في دعم الجيش اليمني على كافة المحاور، "ونعمل مع الحكومة الشرعية".

وحول محاولة استهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي بصاروخ كروز، قال المتحدث الرسمي إن الاستهداف يؤكد انتهاكهم للقانون الدولي.

واستعرض التحالف عددا من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق عملياته النوعية في رصد واستهداف جماعة الحوثي في اليمن.