دبي - بواسطة محمد فارس IFA 2019: أسوس تعلن عن StudioBook One أول جهاز بمعالج Quadro RTX 6000 و StudioBook Pro X © Tech World قدمت بواسطة

كشفت شركة أسوس عن لابتوب StudioBook One والذي يعتبر الأول بمعالج Quadro RTX 6000 ولابتوب StudioBook Pro X عال الإمكانيات.

اتخذت شركة أسوس من معرض الإلكترونيات IFA 2019 في العاصمة الألمانية برلين وسيلة مهمة لعرض أبرز ما توصلت له في المجالات المختلفة، فقد أعلنت عن تعزيز خط شاشات ProArt عالية الإمكانيات، وكشفت عن أجهزة لابتوب جديدة بتقنيات عالية جدًا للمحترفين ولعشاق الألعاب، من خلال StudioBook One وStudioBook Pro X.

أولًا: StudioBook One

تتنافس الشركات فيما بينها على توفير تجربة احترافية مميزة وخاصة لعشاق الألعاب، لكن أسوس قدمت اليوم أفضل جهاز لابتوب على مستوى كفاءة الرسومات بفضل معالج Quadro RTX 6000 والذي يظهر لأول مرة على الأجهزة مع StudioBook One.

يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 15 بوصة بدقة 4K UHD وأبعاد 16:9 تغطي جميع مستويات الألوان في نظام أدوبي Adobe RGB gamut، وتتميز الشاشة بسرعة تردد تصل 120 هرتز في الثانية وهي محمية بطبقة Gorilla Glass 5.

ويجلب معه معالج إنتل Core i9-9980HK الجيل التاسع مع ذاكرة رام تصل 32 جيجابايت ووحدة تخزين بسعة تصل 1 تيرابايت.

ويحتوي StudioBook One أيضًا على 3 منافذ USB-C نوع Thunderbolt 3 ونظام تبريد داخلي من الشركة نفسها.

ثانيًا: StudioBook Pro X

يأتي هذا الجهاز مع شاشة بقياس 17 بوصة وأبعاد 16:10، وتغطي الشاشة مساحة 92 من واجهة الجهاز بفضل التصميم النحيف.

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كما يأتي

#ProArt StudioBook Pro X is one device artists and creatives need in their arsenal. It's packed for demanding tasks. #IFA19 pic.twitter.com/CuYiG6voIx — ASUS (@ASUS) September 4, 2019

مع عد خيارات أفضلها بوجود معالج مركزي Xeon E-2276M من إنتل ومعالج رسومات Quadro RTX 5000 من نفيديا، كما يجلب معه ذاكرة تصل حتى 128 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية تصل 6 تيرابايت.

ويوفر الجهاز للمستخدمين منفذي Thunderbolt 3 وثلاث منافذ USB A بجانب مستشعر لبصمة الأصبع ودعم تقنية اللاسلكي Wi-Fi 6.

يُشار أن الجهازين يعتبران ضمن سلسلة NVIDIA RTX Studio التي تطورها شركات الإلكترونيات باعتماد نفيديا وتمنح تجربة احترافية للمستخدمين.

فيما يعتبر StudioBook One الجهاز الحادي عشر الذي ينضم للسلسلة المحتوية على أجهزة من آيسر، أسوس، HP، وmsi.

التدوينة IFA 2019: أسوس تعلن عن StudioBook One أول جهاز بمعالج Quadro RTX 6000 و StudioBook Pro X ظهرت أولاً على عالم التقنية.