IFA 2019: أسوس تعلن عن StudioBook One أول جهاز بمعالج Quadro RTX 6000 و StudioBook Pro X

كشفت شركة أسوس عن لابتوب StudioBook One والذي يعتبر الأول بمعالج Quadro RTX 6000 ولابتوب StudioBook Pro X عال الإمكانيات.

اتخذت شركة أسوس من معرض الإلكترونيات IFA 2019 في العاصمة الألمانية برلين وسيلة مهمة لعرض أبرز ما توصلت له في المجالات المختلفة، فقد أعلنت عن تعزيز خط شاشات ProArt عالية الإمكانيات، وكشفت عن أجهزة لابتوب جديدة بتقنيات عالية جدًا للمحترفين ولعشاق الألعاب، من خلال StudioBook One وStudioBook Pro X.

تتنافس الشركات فيما بينها على توفير تجربة احترافية مميزة وخاصة لعشاق الألعاب، لكن أسوس قدمت اليوم أفضل جهاز لابتوب على مستوى كفاءة الرسومات بفضل معالج Quadro RTX 6000 والذي يظهر لأول مرة على الأجهزة مع StudioBook One.

يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 15 بوصة بدقة 4K UHD وأبعاد 16:9 تغطي جميع مستويات الألوان في نظام أدوبي Adobe RGB gamut، وتتميز الشاشة بسرعة تردد تصل 120 هرتز في الثانية وهي محمية بطبقة Gorilla Glass 5.

ويجلب معه معالج إنتل Core i9-9980HK الجيل التاسع مع ذاكرة رام تصل 32 جيجابايت ووحدة تخزين بسعة تصل 1 تيرابايت.

ويحتوي StudioBook One أيضًا على 3 منافذ USB-C نوع Thunderbolt 3 ونظام تبريد داخلي من الشركة نفسها.

يأتي هذا الجهاز مع شاشة بقياس 17 بوصة وأبعاد 16:10، وتغطي الشاشة مساحة 92 من واجهة الجهاز بفضل التصميم النحيف.

