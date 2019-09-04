دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ASUS تقدم الحاسب المحمول القوي StudioBook Pro X ظهر على التقنية بلا حدود.

يبدو أن شركة آسوس مستمرة في التوسع في خط إنتاج ProArt ويظهر ذلك في معرض IFA 2019، حيث كشفت الشركة عن المزيد من أجهزة الحاسب المحمول والحواسيب المكتبية وشاشات تحت هذه السلسة. ومن أبرز المنتجات التي تم الكشف عنها يأتي الحاسب المحمول StudioBook Pro X بحجم 17بوصة والأول في تلك السلسلة الذي سيأتي بكارت شاشة NVIDIA Quadro مع الأجهزة المتضمنة تقنية ScreenPad من اسوس.

وعلى الرغم آن الشاشة بحجم 17 بوصة، إلا أن الشركة قالت انها عملت على آن يأتي بنفس حجم بعض الأجهزة ذات الـ 15 بوصة، حيث يأتي بنسبة 92% من حجم الشاشة إلى الجسم وبأبعاد 16:10.

كما تأتي الشاشة بتصنيف Delta-E 1 لدقة الألوان مع مساحة الشاشة الكبيرة وتقليل الحواف، الأمر الذي سوف يساعد المبدعين والمصممين على تشغيل برامج قوية مثل برامج تحرير الفيديوهات،والـ3D

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يأتي الجهاز مع كارت شاشة: NVIDIA Quadro RTX 5000 وبالمعالج إنتل Xeon أو Core i7 من الجيل التاسع كما يحتوي على 3 منافذ USB-A و2 منفذ Thunderbolt 3 ومخرج HDMI وفتحة بطاقة SD

كما أكدت الشركة أيضاً على أن الجهاز قد أجتاز اختبارات المتانة بالمعايير العسكرية ضد الكثير من العوامل مثال الأهتزاز والرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة. وسوف يتوافر الجهاز قبل نهاية العام الجاري ولم توضح الشركة أي تفاصيل عن السعر.

المصدر

هذا الموضوع ASUS تقدم الحاسب المحمول القوي StudioBook Pro X ظهر على التقنية بلا حدود.