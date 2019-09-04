شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعلن عن تعيينات جديدة فى الإدارة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت طيران الإمارات عن تعيينات جديدة في الإدارة التنفيذية العليا للعمليات التشغيلية والتجارية والشؤون الدولية ، فقد تم تعيين عادل الرضا في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وعدنان كاظم في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وأشاد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالمسؤولين التنفيذيين الثلاثة. وقال: "يتمتع عادل وعدنان والشيخ ماجد بخبرات واسعة في مجالات تخصصهم تتجلى في مهاراتهم القيادية الثابتة، وهم جميعاً أعضاء فاعلون في الإدارة العليا ولديهم تجارب عميقة ومتنوعة في مختلف الدوائر والأقسام. وإنني على ثقة تامة من أنهم سوف يواصلون من خلال مراكزهم الجديدة دعم النمو المستقبلي وتعزيز مرونة طيران الإمارات وتواجدها عبر العالم".