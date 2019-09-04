شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية بواشنطن تحذر مواطنيها من التواجد بمسار إعصار"دوريان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن اليوم، بياناً دعت فيه المواطنين المتواجدين في عددٍ من الولايات الأمريكية، لأخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار إعصار دوريان.

وأكدت السفارة في بيانها أنها والقنصليات والملحقيات التابعة لها في الولايات المتحدة، تتابع تطورات إعصار دوريان، مهيبة بالمواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا، أخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء.

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وذكرت وكالة "واس" أشارت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء حسبما تعلن السلطات الرسمية، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه.